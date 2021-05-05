Менее 8000 человек заразились коронавирусом за сутки на 5 мая в России

В России увеличилось число заразившихся коронавирусом человек на 7975. Теперь число заражений за весь период пандемии достиг показателя 4 847 489 человек.
Максимальное число заражений зафиксировано в Москве — 2432, дальше идет Санкт-Петербург — 711 и Московская область — 601 случай заражения. В двух регионах не выявлено ни одного пациента с COVID-19 это Ненецкий и Чукотский автономные округа. На лечении в России продолжают оставаться 271 044 пациента с диагнозом коронавирус.
Выписаны с выздоровлением 7506 пациентов за сутки и число выздоровевших с начала пандемии составило 4 464 550 человек. В России летальным исходом закончилось заражение в 360 случаях. Всего умерло 111 895 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
Рост числа заразившихся коронавирусом замечен в Москве. По словам руководства города, пока не планируется введение ограничений на въезд граждан из других регионов.