Менее 8000 человек заразились коронавирусом за сутки на 5 мая в России
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Менее 8000 человек заразились коронавирусом за сутки на 5 мая в России

7:21:535/5/2021Фото: Pixabay
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В России летальным исходом закончилось заражение в 360 случаях. Всего умерло 111 895 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В России увеличилось число заразившихся коронавирусом человек на 7975. Теперь число заражений за весь период пандемии достиг показателя 4 847 489 человек.

Максимальное число заражений зафиксировано в Москве — 2432, дальше идет Санкт-Петербург — 711 и Московская область — 601 случай заражения. В двух регионах не выявлено ни одного пациента с COVID-19 это Ненецкий и Чукотский автономные округа. На лечении в России продолжают оставаться 271 044 пациента с диагнозом коронавирус.

Выписаны с выздоровлением 7506 пациентов за сутки и число выздоровевших с начала пандемии составило 4 464 550 человек. В России летальным исходом закончилось заражение в 360 случаях. Всего умерло 111 895 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Рост числа заразившихся коронавирусом замечен в Москве. По словам руководства города, пока не планируется введение ограничений на въезд граждан из других регионов.

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