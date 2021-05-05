6 мая – день Иверской иконы Божией Матери: все молитвы иконе и о чем просят
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6 мая – день Иверской иконы Божией Матери: все молитвы иконе и о чем просят

7:20:565/5/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Икона плыла по морю вертикально, а вверх от нее исходил столп света. Этот свет приметили монахи Иверского монастыря, что находится на горе Афон.

Иверская икона Божией матери
Оригинал иконы хранится на Афоне

Образ Иверской иконы Божией Матери всегда известен в России с 9 века и всегда особо почитался православными. Считается, что писал оригинальную икону сам евангелист Лука непосредственно с самой Богородицы.

Икона эта долго время хранилось в доме одной вдовы, жившей в Византии. И однажды во время гонений на тех, кто имел иконы, в эту икону один из солдат метнул копье. Из иконы потекла кровь. Женщина, хранившая эту икону, восприняла случившееся как знак небес и отнесла икону в море.

Икона плыла по морю вертикально, а вверх от нее исходил столп света. Этот свет приметили монахи Иверского монастыря, что находится на горе Афон. Один из отшельников пошел к иконе в море прямо по воде и принес ее в монастырь. Она стала храниться в обители, но позже образ ее перенесся на врата монастыря. Поэтому второе название иконы - Вратарница. Говорят, что на ней до сих пор видна отметина от копья, которая иногда кровоточит.

В России хранятся только списки иконы.

С этим образом связано очень много чудес. Чаще всего к Иверской иконе обращаются с просьбами об исцелении, при разладах в семье, обращаются при самых страшных отчаяниях, при имеющейся угрозе от врагов, просят о защите от злых людей.

Тексты молитв перед Иверской иконой Божией Матери

Тропарь, глас 1

От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я,// и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Ин тропарь, глас 1

Де́рзость ненави́дящих о́браз Госпо́день,/ и держа́ва нечести́вых безбо́жно в Нике́ю прии́де,/ и по́сланнии безчелове́чно вдови́цу,/ благоче́стно чту́щую ико́ну Богома́тере, истязу́ют,/ но та́я но́щию с сы́ном ико́ну в мо́ре пусти́, вопию́щи:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая,/ я́ко непроходи́мое мо́ре плещи́ своя́ подаде́, // сла́ва правоше́ствию Твоему́, Еди́на Нетле́нная.

Кондак, глас 8

А́ще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́// чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

Ин кондак, глас 4

Совозсия́ днесь Све́ту Воскресе́ния свет чи́стыя ико́ны Твоея́,/ обоя́ ве́село торжеству́юще вопие́м:// сохрани́ раб Твои́х благода́тию, Влады́чице.

Молитва первая

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву на́шу, и сохрани́ нас от наве́та злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, и да́руй нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ние на́ше умилосе́рдися, и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, Госпоже́, от вся́кия беды́ и напа́сти, ско́рби и печа́ли и от вся́каго зла. И сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя, со все́ми святы́ми в бесконе́чные ве́ки веко́в. Ами́нь.

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