6 мая – день Иверской иконы Божией Матери: все молитвы иконе и о чем просят

Образ Иверской иконы Божией Матери всегда известен в России с 9 века и всегда особо почитался православными. Считается, что писал оригинальную икону сам евангелист Лука непосредственно с самой Богородицы.
Икона эта долго время хранилось в доме одной вдовы, жившей в Византии. И однажды во время гонений на тех, кто имел иконы, в эту икону один из солдат метнул копье. Из иконы потекла кровь. Женщина, хранившая эту икону, восприняла случившееся как знак небес и отнесла икону в море.
Икона плыла по морю вертикально, а вверх от нее исходил столп света. Этот свет приметили монахи Иверского монастыря, что находится на горе Афон. Один из отшельников пошел к иконе в море прямо по воде и принес ее в монастырь. Она стала храниться в обители, но позже образ ее перенесся на врата монастыря. Поэтому второе название иконы - Вратарница. Говорят, что на ней до сих пор видна отметина от копья, которая иногда кровоточит.
В России хранятся только списки иконы.
С этим образом связано очень много чудес. Чаще всего к Иверской иконе обращаются с просьбами об исцелении, при разладах в семье, обращаются при самых страшных отчаяниях, при имеющейся угрозе от врагов, просят о защите от злых людей.
Тексты молитв перед Иверской иконой Божией Матери
Тропарь, глас 1
От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я,// и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.
Ин тропарь, глас 1
Де́рзость ненави́дящих о́браз Госпо́день,/ и держа́ва нечести́вых безбо́жно в Нике́ю прии́де,/ и по́сланнии безчелове́чно вдови́цу,/ благоче́стно чту́щую ико́ну Богома́тере, истязу́ют,/ но та́я но́щию с сы́ном ико́ну в мо́ре пусти́, вопию́щи:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая,/ я́ко непроходи́мое мо́ре плещи́ своя́ подаде́, // сла́ва правоше́ствию Твоему́, Еди́на Нетле́нная.
Кондак, глас 8
А́ще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́// чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.
Ин кондак, глас 4
Совозсия́ днесь Све́ту Воскресе́ния свет чи́стыя ико́ны Твоея́,/ обоя́ ве́село торжеству́юще вопие́м:// сохрани́ раб Твои́х благода́тию, Влады́чице.
Молитва первая
О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.
Молитва вторая
О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву на́шу, и сохрани́ нас от наве́та злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, и да́руй нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ние на́ше умилосе́рдися, и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, Госпоже́, от вся́кия беды́ и напа́сти, ско́рби и печа́ли и от вся́каго зла. И сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя, со все́ми святы́ми в бесконе́чные ве́ки веко́в. Ами́нь.