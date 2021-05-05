Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда

В 2020 году в России приняли новую методику для определения размера прожиточного минимума. Если раньше производился расчет от стоимости продовольственной корзины в каждом регионе, теперь за основу берется доля от медианного дохода населения, сообщили 5 мая в Минтруде.
Медианный среднедушевой доход рассчитывается как середина между доходами населения. Половина россиян получают меньше данного показателя, а половина — больше.
С 2022 года будет рассчитываться зависимость прожиточного минимума от шкалы коэффициентов по регионам, отражающую разницу в ценах и климатических условиях. Ежегодно размер прожиточного минимума будет меняться только в сторону увеличения.
Также раз в пять лет будет рассматриваться размер доли, которая берется при расчете. На 2021 год установлен размер показателя в среднем по стране в 11 653 рубля.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", для расчета прожиточного минимума берется доля в 40% от медианного дохода граждан России.