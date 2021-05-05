Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда
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Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда

9:05:395/5/2021Фото: Pixabay
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Теперь этот показатель будет зависеть не от потребительской корзины, а от доходов населения конкретного региона.

Прожиточный минимум в России пересмотрен с начала 2021 года

В 2020 году в России приняли новую методику для определения размера прожиточного минимума. Если раньше производился расчет от стоимости продовольственной корзины в каждом регионе, теперь за основу берется доля от медианного дохода населения, сообщили 5 мая в Минтруде.

Медианный среднедушевой доход рассчитывается как середина между доходами населения. Половина россиян получают меньше данного показателя, а половина — больше.

С 2022 года будет рассчитываться зависимость прожиточного минимума от шкалы коэффициентов по регионам, отражающую разницу в ценах и климатических условиях. Ежегодно размер прожиточного минимума будет меняться только в сторону увеличения.

Также раз в пять лет будет рассматриваться размер доли, которая берется при расчете. На 2021 год установлен размер показателя в среднем по стране в 11 653 рубля.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", для расчета прожиточного минимума берется доля в 40% от медианного дохода граждан России.

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