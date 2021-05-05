Ставки по вкладам выросли в российских банках
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Ставки по вкладам выросли в российских банках

7:50:555/5/2021Фото: Wikimedia Commons
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После того, как Центральный Банк повысил ключевую ставку до 5% годовых, банки начали менять условия по вкладам в сторону увеличения.

После решения ЦБ о увеличении ключевой ставки, российские банки начали поднимать проценты по вкладам

Повышение ставки по вкладам в российских банках стало возможным благодаря тому, что Центральный банк ранее анонсировал повышение ключевой ставки до пяти процентов годовых.

Стало известно, что ПСБ решил сменить условия по пяти из шести предложениям по вкладам, где заметно увеличены проценты от 1,45 до 1,5, передает РИА Новости.

В «Почта банке» ставки повышены во всех вариантах вкладов. Кредитная организация сообщила о повышении в годовом депозите ставки на 0,25 п.п., а в полуторагодовом — на 0,35 п.п.

Банк «Открытие» заявил о том, что повышение ставки на накопительных счетах составляет от 0,2-0,5 п.п.

Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск", с 23 апреля ЦБ поднял на 0,5 п.п. ключевую ставку, которая достигла 5%. Ранее, в 2014 году была поднята ключевая ставка на 6,5 процентных пункта. С тех пор значения не подвергались изменениям вплоть до наступившего 2021 года.

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