Что просят и о чем молятся святому Георгию Победоносцу 6 мая? 3 мощных молитвы великому святому

На Руси спокон веков чтили самых смелых и отважных воинов. Георгия Победоносца же чтят не за ратные подвиги, а за стойкость веры и его готовность с рвением нести крест за веру, за отстаивание истины и службу Господу. Он обладал несгибаемой волей при отстаивании идей христианства.
Святого Георгия в первую очередь чтят как покровителя всех военных людей, готовых верой и правдой служить своей Родине. Кроме того, он помогает крестьянам с урожаем и скотом. К нему часто обращаются с просьбами:
- о защите тех, кто служит
- о победе над врагами
- об урожае и защите скота
- о защите от стихийных бедствий
- об укреплении веры и обретении покоя
- о помощи в работе и при судебных спорах
О помощи и защите
«О, всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны ско́рою твое́ю по́мощию и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие и во всем изоби́лие, и да не во зло обрати́м дару́емая нам тобо́ю от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го И́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния, да пода́ст Он стране́ на́шей и всему́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние и да укрепи́т непременя́емым ми́ром и благослове́нием. Изря́днее же да огради́т нас святы́х А́нгел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́ и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Услы́ши нас, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку всех Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием обря́щем ми́лость со А́нгелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́днаго Судии́ ста́ти и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь».
Молитва «Щит и меч»
«Господи, благослови Раба (-у) Твоего (-ю) (собственное имя)! Обращаюсь за помощью к Святому Георгию Победоносцу. Ты был сильным и мужественным воином при жизни, вспомни свой путь славный. Так снова возьми свой меч и огради меня от врагов видимых и невидимых. Убереги меня от злой черной силы, которая пытается мне навредить. Не дай колдуну и ведуна наслать на меня злые чары. Защити меня от пути кривого и неправильного, от порчи и сглаза от злых недругов, от хулы недоброжелателей, от убытков, от болезней, от греховных соблазнов и от прочей заразы. Сделай так, чтобы ангел защитник всегда находился рядом со мной. Помоги избежать мне чужой вины. Сделай так, чтобы Дух Святой от меня не отвернулся. Будь со мной Великомученик Святой во всех испытаниях рядом, верой наделяй, душу мою оберегай. Сделай так, чтобы все мои тяготы и заботы ушли подобно тому, как метель стихает после бури. Пусть взор вражеский от меня отвернется и ничем мне не навредит. Пусть беды и горести от меня далеко отойдут. Пусть мои страдания навсегда забудутся. Я, Георгий Победоносец великомученик Святой, на тебя уповаю! Верую, Господа молю и тебя прославляю. Аминь».
Для исцеления от болезней
«О, величайший праведник! Да прославится же имя Твое! Обрати свой взор на меня и услышь слова мольбы моей к Тебе. Каюсь я и прошу прощения за все грехи. Молю, забери всю боль мою, исцели от болезней и недугов. Подари выздоровление мне и близким моим, ибо Ты, чудотворец, стоишь на Небесах рядом с Господом нашим. Ибо Он наделил Тебя силой, способной исцелить любую хворь. Да прославится же Имя Твое! Аминь».