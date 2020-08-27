18 лет дали за пособничество банде Шамиля Басаева жителю Нальчика

Он на служебном автомобиле незаконно перевёз из Республики Северная Осетия-Алания в Кабардино-Балкарскую Республику большое количество автоматического огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В результате нападения были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 лиц гражданского населения

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Нальчика Рустама Дзуева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 33, ст. 317 УК РФ (пособничество банде, пособничество посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих).

Следствием и судом установлено, что Дзуев, являясь военнослужащим внутренних войск МВД России, действовал в интересах банды «Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта», руководимой Шамилем Басаевым, Илессом Горчхановым и Анзором Астемировым. В октябре 2005 года он на служебном бронированном автомобиле незаконно перевёз из Республики Северная Осетия-Алания в Кабардино-Балкарскую Республику большое количество автоматического огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в том числе которые были похищены в июне 2004 года со склада вооружения МВД Республики Ингушетия при нападении банды Басаева. Также Дзуев обучил родственника методам и приёмам тактической стрельбы из автоматического оружия, понимая, что эти навыки необходимы для совершения посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Участниками указанной банды с использованием огнестрельного оружия различных видов и модификаций, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ в октябре 2005 года одновременно были совершены вооружённые нападения и попытки захвата административных зданий федеральных органов исполнительной власти (МВД, ФСБ, УФСИН), моста через реку Шалушку при въезде в Нальчик, других объектов и граждан.

В результате нападения были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 лиц гражданского населения. Причинён вред здоровью различной степени тяжести 131 сотруднику правоохранительных органов и военнослужащему, а также 92 гражданским лицам. Повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее 19 юридическим и 153 физическим лицам. В Нальчике была парализована деятельность органов власти и управления, не работали промышленные предприятия, школы, детские сады, учреждения торговли, а также было прекращено движение общественного и личного транспорта, нарушены водоснабжение и телефонная связь.

Приговором суда Дзуев признан виновным, и ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Источник: Следком