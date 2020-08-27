Заболевшие коронавирусом медики получат страховые» - обнадежил глава областного минздрава

Глава областного минздрава Константин Хальзов: Страховые выплаты медикам при заболевании коронавирусом выплачиваются в соответствии с нормативными документами

Страховые выплаты медицинским работникам Новосибирской области, переболевшим коронавирусной инфекцией, осуществляются в соответствии с федеральными документами, согласно регламенту. О текущей эпидемиологической ситуации и проводимой в регионе работе рассказал на брифинге 27 августа министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Хочу отметить, что алгоритм страховых выплат медицинским работникам, переболевших коронавирусом, во всех регионах страны осуществляется строго в рамках федеральных документов. Четко прописаны все документы, которые необходимо предоставить медицинским работникам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, для подачи в Фонд социального страхования для последующих выплат. В Новосибирской области уже подано в Фонд 732 обращения и выплаты осуществлены 528 работникам. Этот процесс идет без сбоев, строго в рамках утвержденных документов», – отметил Константин Хальзов.

Также министр здравоохранения Новосибирской области обратил внимание, что в регионе проводится вся необходимая работа по противодействию распространения заболевания. С учетом позитивных тенденций освобождаются ковидные госпитали. Продолжается регулярное проведение тестирования на коронавирус.

Говоря о других важных событиях, Константин Хальзов напомнил о том, что накануне открылся амбулаторный прием в НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина по направлению «детская онкология», госпитализация в стационар начнется в конце сентября. Создание детского онкологического отделения на базе НМИЦ значительно расширяет возможности оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями в Новосибирской области.

По данным оперативного штаба на утро 27 августа в регионе зарегистрировано 11 192 случая заражения коронавирусом (+51 за последние сутки). 9 892 пациента выписаны с выздоровлением (+48 за сутки). Всего в Новосибирской области провели 403 252 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 366 жителей региона, снято с меднаблюдения 35 589 человек.

Источник: nso.ru