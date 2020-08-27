Почему умирают рано мужчины в России

В России наблюдается тенденция, что мужчины рано умирают. Разное отношение к жизни у мужчин и женщин объясняет причину, почему смертность сильного пола омолодилась. Продолжительность жизни мужчин в России на 10 лет меньше, чем у женщин.

Сильный пол на поверку оказывается хрупкими созданиями

В обществе принято считать, что на продолжительность жизни влияет правильный образ жизни, а вредные привычки сокращают ее. Особенно это касается мужчин, которые злоупотребляют алкоголем, курением и наркотиками. Но ученые и психологи доказали, что это не самые главные причины, по которым мужчины рано умирают.

Все дело в природе человека. Он сотворен так, чтобы не заканчивалась популяция рода человеческого. Поэтому женщины более прагматичные и выносливые личности в эмоциональном плане. Они рожают и обеспечивают продолжение рода.

Мужчины устроены несколько иначе в психологическом плане. Им труднее переносить долгие эмоциональные напряжения. В таких ситуациях у них быстрее изнашивается нервная система, что в свою очередь ведет к проблемам с сердцем и другими органами. В итоге у мужчин смертность наступает рано.

Насколько сильные мужчины физически, настолько они могут быть чувствительными к внешним воздействиям. В этом случае природа побеспокоилась, чтобы именно мужчины быстрее могли реагировать на происходящие события для защиты семейного очага. Но не дала им возможности продлить себе жизнь в таких условиях.

Продолжительность жизни мужчин в России

Продолжительность жизни мужчин в России составляет от 59 до 70 лет. В каждом регионе она разная, и в большинстве составляет 64 – 66 лет, тогда как у женщин она на 10 лет больше.

Считается, что женщин по численности больше чем мужчин. Но например в Чукотке практически поровну мужчин и женщин. Почти с таким же равновесием, а порой и даже в сторону уменьшения по количеству женщин отмечаются Камчатка, Чеченская республика, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В остальных регионах преобладает, хоть и с небольшим отрывом, женская численность.

Психологи советуют что нужно с пониманием относиться к мужчинам, тогда семейная жизнь станет гармоничной, а жизнь кормильца и отца увеличится. Нужно всегда помнить, что мужчина и женщина разные существа во многих планах. И никто не должен подгонять друг друга под свои шаблоны. Потому что ситуация с тем, что мужчин стало мало, можно сравнить со временем, когда закончилась ВОВ.

Мужчины рано умирают, потому что могут не справиться с эмоциональной обстановкой. Следствием часто становятся инфаркты и инсульты. Не нужно им ставить в укор, если они не выдерживают, и срываются. Ведь мужчины не обвиняют женщин в том, что те не могут носить мешки, и делать другую тяжелую работу. Сильный пол на поверку оказывается хрупкими созданиями, когда речь заходит об эмоциональных перегрузках.

Источник: rsute