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На детекторе лжи проверят адвоката Ефремова по делу о мошенничестве

21:43 27.08.2020 Фото: vk.com
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Предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что 3 года назад передал ему 1,5 млн рублей, которые так и не получил обратно. Эльман Пашаев, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, настаивает, что в тот момент находился в другом месте.

На детекторе лжи проверят адвоката Ефремова по делу о мошенничестве
Эльмана Пашаева проверят на полиграфе по делу о мошенничестве

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал РИА Новости, что пройдет тест на полиграфе по делу о мошенничестве.

По словам юриста, предприниматель Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал ему полтора миллиона рублей, которые так и не получил обратно. Пашаев, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, настаивает, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить его местонахождение и четырех свидетелей, якобы видевших передачу денег.

Адвокат считает, что бизнесмен может предъявлять ему обвинения из мести, поскольку по его заявлению жену Псунокова ранее привлекли по делу о мошенничестве. Также Пашаев допускает, что эта ситуация связана с его работой по делу Ефремова.

"Сегодня весь день до позднего вечера проводили очную ставку между свидетелем и Псуноковым. Завтра и я, и Псуноков пройдем полиграф", — отметил юрист.
По его словам, он проходит по этому делу в качестве свидетеля.

8 июня Ефремов, которого защищает Пашаев, на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. За рулем машины находился 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее он отказался от услуг адвоката Пашаева, однако позже стало известно, что актер перезаключил соглашение с защитником.

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