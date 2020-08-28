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Новости Бердска / Общество

Синоптики утверждают что дождь прекратится к вечеру 28 августа в Бердске

07:00 28.08.2020
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Ветер усилится до 6-8 метров в секунду и будет переменных направлений.

Синоптики утверждают что дождь прекратится к вечеру 28 августа в Бердске
В Бердске обещают с утра дождь

28 августа 2020, пятница

По сообщениям синоптиков, сегодня в Бердске ожидается тепло: до +19 +21 грд по Цельсию.
С утра возможен дождь, но по прогнозам уже во второй половине дня он прекратится.

Переменная облачность, ветер усилится до 6-8 метров в секунду и будет переменных направлений от северо-восточного до северного.
Предстоящей ночью температура воздуха опустится до +13 +15 градусов.

Источник: Gismeteo

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