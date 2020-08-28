Подробности белорусского ужаса: силовики арестовали подростка и издевались над ним в СИЗО

Силовики "засунули дубинку в горло" парня, произнесли гимн, чтобы он запомнил, а потом потребовали, чтобы он пел и развлекал их

16-летний подросток Тимур Мицкевич из Минска был настолько жестоко избит силовиками на автобусной остановке в Минске, что его пришлось вводить в кому, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на родственников пострадавшего.

Мицкевич был избит силовиками 12 августа: он не принимал участия в протестах, а шел к другу, с которым собирался на рыбалку. По словам матери Тимура Татьяны Мицкевич, сначала ее сына избивали во Фрунзенском отделении милиции Минска, а потом в Партизанском РУВД.

Сестра пострадавшего Екатерина рассказала, что 12 августа Тимур вышел из дома, поехал в сторону друга. "На "Западе 3" вышли из автобуса люди в гражданском с дубинками и начали всех бить. Забирали и женщин, и мужчин и, собственно, его начали бить и засунули в бус этот. Они лежали друг на друге, они [силовики] сидели сверху на них. Потом отвезли их в РОВД. Они еще и там издевались над ними, били их", – рассказывает она.

По ее словам, силовики "засунули дубинку в горло" парня, произнесли гимн, чтобы он запомнил, а потом потребовали, чтобы он пел и развлекал их.

"Он сказал, что ему 16 лет и они не могут так с ним обращаться, что он ребенок, но это их не смутило. Они его обзывали всевозможными словами. Для них люди как скот просто. Возле него тоже измывались и над детьми, и над мужчинами, и над женщинами. Когда он начал задыхаться, он услышал, как позвали одного из людей, – рассказывает сестра Тимура. – Они спросили: "Куда его?" Потому что он уже на последнем издыхании был. И вот они сказали: "Закиньте его в подвал, пускай подыхает". Один из милиционеров тогда сказал: "Вы что, с ума сошли, это ребенок". После чего начал как-то ему помогать и вызывать "скорую".

Сестра рассказала, что ее брата избивали даже в "скорой" и угрожали его потом найти. По ее словам, его также били электрошокером по пяткам и били по глазам дубинками. Поэтому, как говорит она, неизвестно, что у Тимура будет со зрением и какая реабилитация потребуется ему. Он несколько дней провел в искусственной коме, куда его ввели врачи, чтобы облегчить его восстановление.

Глава Минздрава Владимир Караник сообщил изданию, что врачи больницы, где лечат Тимура, передали в правоохранительные органы информацию о пострадавшем. Однако следователи с 13 августа не интересовались у родственников обстоятельствами избиения силовиками, а в Генеральной прокуратуре Беларуси сказали, что не знают, проводится ли расследование по этому делу. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что "все вопросы по проверкам следует задавать в Следственный комитет", но пресс-служба ведомства в последние дни недоступна.

В Минске и других городах Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации выборов президента 9 августа, где, по утверждению ЦИК, убедительную победу одержал Александр Лукашенко. Силовики несколько дней жестко разгоняли безоружных протестующих, применяя светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ, а также жестоко избивали тех, кто вышел на улицы.

Известно о смерти жителя Минска Александра Тарайковского и жителя Гомеля Александра Вихора. Но ни одну из этих смертей силовики сразу не подтверждали.

Источник: Настоящее время