Подросток прикурил от свечки в храме и получил уголовное дело

Свои действия он снял на видео, которое выложил в социальную сеть.

В Забайкалье прикуривший от свечи подросток стал фигурантом уголовного дела

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против подростка 2002 года рождения, который прикурил сигарету в православном храме Читы. Об этом говорится в сообщении регионального СК.

«В июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре», — отмечают следователи.

Свои действия подросток снял на видео, которое выложил в социальную сеть. Против него возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ).

Ранее портал «Чита.ру» опубликовал видеоролик, в котором подросток подкуривает сигарету от свечи в храме. В разместивших запись каналах соцсетей говорится о желании юноши получить больше подписчиков.

В Читинской епархии выразили сочувствие подростку и его родителям и заявили о готовности к личной встрече и «искреннему разговору». Позже подросток из видео опубликовал в Instagram извинение перед всеми, кого задел его ролик.

Источник: znak.com