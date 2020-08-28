Что хорошо освятить в храме на Ореховый Спас. Особенности праздника 29 августа 2020

Узнайте, что положить в корзину для освящения в церкви в Ореховый Спас 29 августа. Названий у праздника несколько и каждое из них символическое: точно характеризует те продукты, что принято брать с собой в церковь.

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Продукты, которые нужно освящать в церкви на Нерукотворный Спас

Ореховым Третий Спас называют не случайно: с ним связано много традиций дня. Именно орехи, которые обычно поспевают к этому времени, освящают в храмах и занимаются их сбором в этот день.

Хлеб, пироги, кексы и любую другую выпечку, сделанную из муки нового урожая. Чаще всего в такую сдобу добавляют орехи, потому что сезон их сбора в разгаре и именно они являются символом данного праздника.

Ореховое ассорти с медом. В старину его готовили из нескольких видов имеющихся орехов с добавлением меда.

Ореховую настойку. Успенский строгий пост закончился 28 августа, поэтому никаких ограничений в еде уже нет и разрешается пить спиртные напитки.

После утренней службы в храме, верующие приносят освященные продукты домой, но к трапезе приступают не сразу.

Сначала угощают выпечкой друзей и соседей. Почистить подземные источники и колодцы, чтобы в период холодов не остаться без питьевой воды.

И только закончив все дела, семья собирается за праздничным столом.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

Как и в любой другой большой церковный праздник, под запретом тяжелая работа. Но зато можно без ограничений трудиться на огороде, в поле и в саду, собирая урожай.

Разрешается делать заготовки на зиму, потому что близится осень и людям нужно пополнить запасы продуктов на длительный период времени, в идеале до нового урожая.

Нельзя ругаться, скандалить, выяснять отношения, обижать других людей, отказывать в помощи, быть жадным и злым, злословить и лгать, нести негатив и заниматься всем тем, что церковь называет грехом. Кто на Ореховый спас ругается, тому вернется все плохое.

Особенности праздника Ореховый Спас

Самое время делать добрые дела, от чистого сердца, совершенно бескорыстно. Делить тем, что есть, особенно давать есть голодным и оказывать посильную помощь нуждающимся.

Опасно ходить в лес, но если нет возможности остаться дома, то с собой нужно брать оберег, способный защитить от нечистой силы.

В старину существовал обычай — организовывать ярмарки и народные гулянья на Хлебный Спас. Люди собирались, чтобы повеселиться, отдохнуть от тяжелой работы, заканчивая сезон огородных работ.

Без покупок с ярмарки домой никто не возвращался: что-либо нужно обязательно приобрести, потому что это принесет благополучие и удачу.

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Источник: rsute