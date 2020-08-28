Без пауз и этапов построить новый стадион "Авангард" в Бердске приказал губернатор Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрил инициативу жителей Бердска по строительству футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Поручение по строительству губернатор дал ранее в ходе рабочей поездки в город.

В 2019 году в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» разработана проектно-сметная документация, сметная стоимость объекта составляет около 255 млн рублей.​ В целях оптимизации расходования бюджетных средств строительство объекта разделено на два этапа. На первом этапе предусмотрено строительство футбольного поля с искусственным покрытием и размерами игровой зоны 100 м х 60 м, круговой беговой дорожки длиной 400 м на четыре полосы, прямой беговой дорожки длиной 110 м на шесть полос.

- Сегодня главная задача – приступить к реализации первого этапа. Также стоит задача найти возможность финансирования второго этапа, без пауз перейти к его реализации, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

​ Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Зоя Родина отметила необходимость создания в Бердске подобных объектов.

- Город спортивный, очень много достижений, думаю, что объект достойно придет к финишу, и все будет замечательно, –​ считает она.