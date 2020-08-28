28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Сняли с рейса пьяную мать с малышами в Шереметьево. Плачет ребенок на холодном полу

18:17 28.08.2020 Фото: скриншот видео m24.ru
0

Инцидент произошел в терминале D при посадке на рейс во Франкфурт-на-Майне. Женщина требовала оформления нового билета для нее и детей, чтобы они попали на самолет.

Сняли с рейса пьяную мать с малышами в Шереметьево. Плачет ребенок на холодном полу
Пьяную пассажирку с детьми сняли с рейса в Шереметьево эксклюзив

Пьяную пассажирку с детьми сняли с рейса в Шереметьево. Об этом телеканалу Москва 24 рассказали очевидцы происшествия.

Со слов очевидцев, инцидент произошел на терминале D при посадке на рейс во Франкфурт-на-Майне, сейчас женщина пребывает в полицейском участке в аэропорту.

Очевидцы прислали видео, на котором женщина в нетрезвом состоянии разговаривает с, предположительно, сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся два ребенка, один из которых сидит на полу и плачет. Правоохранители делают замечание пассажирке, что ее ребенок сидит на холодном полу и плачет, а женщина не обращает на это внимания, однако заявляет, что успокаивать ребенка – это их работа.

Кроме того, женщина предъявляла претензии сотрудникам полиции, что ее сняли с рейса. Она требовала оформления нового билета для нее и детей, чтобы они попали на самолет. В итоге сотрудники попросили женщину пройти с ними в отделение.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала. В пресс-службе аэропорта инцидент не стали комментировать.

Источник: m24.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Яжемать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убила свою мать 15-летняя девочка. Пьяная женщина набросилась на дочь, подозревает СК
19:43 28-08-2020
Убила свою мать 15-летняя девочка. Пьяная женщина набросилась на дочь, подозревает СК
Чиновник не выключил камеру и занялся сексом с секретаршей на глазах своих коллег
19:28 28-08-2020
Чиновник не выключил камеру и занялся сексом с секретаршей на глазах своих коллег
Все школы готовы: 1 млрд на ремонт и 161 млн рублей на антисептики дал бюджет Новосибирской области
19:19 28-08-2020
Все школы готовы: 1 млрд на ремонт и 161 млн рублей на антисептики дал бюджет Новосибирской области
Чем разрешат застроить российские леса? Законопроект уже готов
19:05 28-08-2020
Чем разрешат застроить российские леса? Законопроект уже готов
Приняли за педофила: изнасиловали и убили дядю 3-летней девочки. А он ее не трогал
18:52 28-08-2020
Приняли за педофила: изнасиловали и убили дядю 3-летней девочки. А он ее не трогал
БердскПутин — не указ: заставляют платить за горячее питание в начальной школе №12 Бердска. Правда?
18:40 28-08-2020
Путин — не указ: заставляют платить за горячее питание в начальной школе №12 Бердска. Правда?
Генеральная прокуратура России сделала запрос в Германию по делу Навального
18:30 28-08-2020
Генеральная прокуратура России сделала запрос в Германию по делу Навального
Электрокар от Honda: Без боковых зеркал и с разгоном до 100 км/ч за 8 секунд 1
18:29 28-08-2020
Электрокар от Honda: Без боковых зеркал и с разгоном до 100 км/ч за 8 секунд
Выплатил деньгами 6,5 млрд рублей льготникам за полгода бюджет Новосибирской области
18:27 28-08-2020
Выплатил деньгами 6,5 млрд рублей льготникам за полгода бюджет Новосибирской области
Какую прическу сделать на свадьбу и почему распущенные волосы это плохо?
18:19 28-08-2020
Какую прическу сделать на свадьбу и почему распущенные волосы это плохо?