28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Синдзо Абэ оставил пост премьер-министра Японии

17:53 28.08.2020 Фото: pixabay.com
0

В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика.

Синдзо Абэ оставил пост премьер министра Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.
Ранее Киодо со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.
В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.

"Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что < ...> причиной отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".
У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром.
Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.
Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.
Потомственный политик
Отец премьера — Синтаро Абэ (1924-1991) — был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) — премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972-й.
Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.

После ухода Абэ с поста премьера переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. При этом, добавляет эксперт, принципиальная позиция Япония по территориальному вопросу не изменится.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что вы знаете об этом политике?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убила свою мать 15-летняя девочка. Пьяная женщина набросилась на дочь, подозревает СК
19:43 28-08-2020
Убила свою мать 15-летняя девочка. Пьяная женщина набросилась на дочь, подозревает СК
Чиновник не выключил камеру и занялся сексом с секретаршей на глазах своих коллег
19:28 28-08-2020
Чиновник не выключил камеру и занялся сексом с секретаршей на глазах своих коллег
Все школы готовы: 1 млрд на ремонт и 161 млн рублей на антисептики дал бюджет Новосибирской области
19:19 28-08-2020
Все школы готовы: 1 млрд на ремонт и 161 млн рублей на антисептики дал бюджет Новосибирской области
Чем разрешат застроить российские леса? Законопроект уже готов
19:05 28-08-2020
Чем разрешат застроить российские леса? Законопроект уже готов
Приняли за педофила: изнасиловали и убили дядю 3-летней девочки. А он ее не трогал
18:52 28-08-2020
Приняли за педофила: изнасиловали и убили дядю 3-летней девочки. А он ее не трогал
БердскПутин — не указ: заставляют платить за горячее питание в начальной школе №12 Бердска. Правда?
18:40 28-08-2020
Путин — не указ: заставляют платить за горячее питание в начальной школе №12 Бердска. Правда?
Генеральная прокуратура России сделала запрос в Германию по делу Навального
18:30 28-08-2020
Генеральная прокуратура России сделала запрос в Германию по делу Навального
Электрокар от Honda: Без боковых зеркал и с разгоном до 100 км/ч за 8 секунд 1
18:29 28-08-2020
Электрокар от Honda: Без боковых зеркал и с разгоном до 100 км/ч за 8 секунд
Выплатил деньгами 6,5 млрд рублей льготникам за полгода бюджет Новосибирской области
18:27 28-08-2020
Выплатил деньгами 6,5 млрд рублей льготникам за полгода бюджет Новосибирской области
Какую прическу сделать на свадьбу и почему распущенные волосы это плохо?
18:19 28-08-2020
Какую прическу сделать на свадьбу и почему распущенные волосы это плохо?