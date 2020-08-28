Синдзо Абэ оставил пост премьер-министра Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.

Ранее Киодо со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.

В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.



"Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что < ...> причиной отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".

У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром.

Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.

Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.

Потомственный политик

Отец премьера — Синтаро Абэ (1924-1991) — был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) — премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972-й.

Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.



После ухода Абэ с поста премьера переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. При этом, добавляет эксперт, принципиальная позиция Япония по территориальному вопросу не изменится.

Источник: РИА Новости