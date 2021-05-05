Точную дату выплат 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет назвал Мишустин. Когда придет
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Точную дату выплат 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет назвал Мишустин. Когда придет

6:23:325/5/2021Фото: government.ru
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Ответственные за это министерства и Пенсионный фонд России должны отчитаться о выплаченных деньгах в установленные премьером сроки.

Мишустин
Михаил Мишустин по приказу президента отвечает за выплаты семьям с детьми

Михаил Мишустин дал поручения по реализации послания президента Федеральному Собранию. Об этом 5 мая сообщили на сайте кабмина. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", перечень поручений правительству Владимир Путин обнародовал 2 мая.

Председатель правительства Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных главой государства. Всего в списке 58 пунктов, уточнили в пресс-службе кабмина. Они в частности касаются помощи беременным женщинам и семьям с детьми.

До 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Отдельные поручения Михаила Мишустина касаются выплат, анонсированных президентом.

Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа.

О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", одинокие родители и беременные женщины, признанные нуждающимися будут получать каждый месяц половину прожиточного минимума, установленного в регионе.

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