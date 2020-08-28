Путин — не указ: заставляют платить за горячее питание в начальной школе №12 Бердска. Правда?

Родители школьников в недоумении: за школьные обеды придется платить? Директор школы № 12 Ирина Ачикалова заявила, что питанием всё будет в порядке.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась мама одного из учащихся школы № 12. Она попросила узнать, почему родителей учеников, перешедших в 4 класс заставляют платить деньги за питание в школьной столовой. Ведь это противозаконно, считает бердчанка.

Ситуацию разъяснила директор бердской школы №12 Ирина Ачикалова.



- Я не могу сказать, откуда взялась такая информация. Уже несколько раз доносилась мною до классных руководителей, что они обязаны проинформировать родителей деток с первого по четвертый класс включительно. Все дети начальной школы будут питаться бесплатно. А ребятишки с инвалидностью и ОВЗ будут питаться два раза. Эту информацию я сегодня на педагогическом совете еще раз озвучила. На данный момент дорабатываются последние штрихи нового меню. С питанием всё будет в порядке, — заверила Ирина Павловна.

Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон включает в себя внесенные главой государства ко второму чтению поправки в целях реализации положений его послания Федеральному собранию от 15 января 2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование - за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников. Ответственность за обеспечение горячим питанием возложена на учредителя школы.

Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых правительством РФ.

Закон одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, программам среднего профобразования, для детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления. Школы и детские лагеря обязаны размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

Напомним, что питание в школьных столовых Бердска в прошлом учебном году обходилась родителям учащихся в 65 рублей в день, или 1300 рублей в месяц. С принятием закона эта сумма будет оставаться в семейном бюджете.

Допускаем, что не все родители школьников владеют информацией, и причины на это могут быть самыми разными.

Обращаемся к родителям: если в вашей школе будут собирать деньги на питание детей с 1 по 4 класс, убедительная просьба сообщать на WatsApp «Курьер. Среда. Бердск» - 8-953-878-90-10.