"Невеста рожает!". Какие случаются в ЗАГСах нештатные ситуации?

Нередко на церемонию бракосочетания врываются бывшие возлюбленные. Бывает, что гостям становится плохо. На каждый случай у сотрудников ЗАГСа есть инструкции.

Нештатные ситуации случаются и в ЗАГСе Бердска

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.

"Мы собрали нештатные ситуации, которые чаще всего встречаются в органах ЗАГС... Самый частый случай - это когда жених говорит "нет" в шутку или всерьез, мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", - рассказала Чернышева.

Она добавила, что есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие возлюбленные жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась.

Чернышева рассказала, что часто на свадьбах человеку может стать плохо и случиться инсульт.

"На эти случаи есть четкие указания, что прежде всего - жизнь и здоровье, и церемонию нужно останавливать... У нас даже есть невесты, у которых начинались роды во время регистрации брака. Это случается редко, но беременных невест много, случиться это может всегда... Когда плохо кому-то из гостей, церемония останавливается, вызывается скорая помощь, и потом церемонию можно будет продолжить", - цитирует РИА Новости.