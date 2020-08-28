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Попал на видео расстрелявший детей водитель квадроцикла

21:17 28.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Есть ли среди детей пострадавшие, не сообщается. Но неизвестного стрелка разыскивает полиция подмосковного Подольска.

Попал на видео расстрелявший детей водитель квадроцикла
В Подольске водитель квадроцикла открыл стрельбу по детям и попал на видео

В Подольске юноша, управлявший квадроциклом, остановил транспортное средство во дворе жилых домов и открыл стрельбу по детям. Взрослый, находившийся на площадке вместе с несовершеннолетними, попытался догнать стрелка, но тот скрылся, передаёт телеканал "360".

Судя по опубликованной записи с камер видеонаблюдения, парень выстрелил несколько раз. Есть ли среди детей пострадавшие, не уточняется.

Инцидент произошел в микрорайоне Кузнечики 25 августа. Неустановленное лицо на квадроцикле в дневное время стреляло по детям из неизвестного оружия.

«По данному факту проводится проверка, направленная на розыск злоумышленника», - сказали в полиции.

Ранее в соцсетях появилась информация о подростке, который на зеленом квадроцикле стрелял по детям на улице Академика Доллежаля из страйкбольного пистолета. Данное происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как неизвестный человек на квадроцикле темно-зеленой расцветки стреляет в детей у жилых домов из неизвестного оружия. Дети разбегаются в разные стороны, а стрелявший уезжает.

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