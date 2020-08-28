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На видео сняли страшный пожар на ул. Добролюбова в Бердске. Частный дом сгорел

21:58 28.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Скриншот с видео
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Несколько часов пожарные тушили полыхавшее строение, выставленное ранее на продажу, и проливали пожарище, перекрыв часть дороги на ул. Первомайской.

На видео сняли страшный пожар на ул. Добролюбова в Бердске. Частный дом сгорел
"Жестко" полыхает частный дом в центре Бердска. Пламя видно из военного городка

Видео страшного пожара сняли на видео. Читатели прислали "Курьер. Среда. Бердск" кадры с места происшествия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 28 августа около 19.30 загорелся частный дом на ул. Добролюбова. Полыхало так, что пламя было видно из военного городка, сообщали очевидцы.

На месте происшествия работали три пожарные машины. Полицейские оцепили территорию, закрыли дорогу. В первую очередь огнеборцы отсекли путь пламени к другим жилым постройкам. А здесь они стоят довольно плотно.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" соседи погорельцев, дом собственники выставили на продажу. И там никто не жил. Поэтому, скорее всего, пострадавших и жертв нет.

Когда стемнело, пожарные машины все еще проливали пожарище, перекрыв часть дороги на ул. Первомайской. Автомобили выезжали на встречку, чтобы объехать.

Подробности - в ближайшее время.

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