Путин: выборы в Белоруссии состоялись. ЕС их не признает и готовит санкции

Путин назвал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 1", анонс которого показали в ночь на субботу.

Безосновательные заключения



Заключения Европарламента и Совета ЕС о "несвободных и несправедливых" выборах в Белоруссии безосновательны после отказа Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от мониторинга, заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"В Европарламенте и Совете ЕС поспешили утвердить заведомо несостоятельные заключения, что выборы в Белоруссии якобы не были "ни свободными, ни справедливыми". На чем основаны эти утверждения после отказа БДИПЧ от проведения мониторинга кампании, непонятно. Тем не менее, дан старт проработке санкций в отношении белорусов, приняты решения о финансовой поддержке оппозиционных СМИ. Последствия этих скороспелых шагов, которые граничат с попытками внешнего вмешательства в дела суверенного государства, в расчет не принимаются", - отметил он на спецзаседании постоянного совета ОБСЕ.

Приграничные государства ЕС усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии и препятствуют урегулированию, также указал Лукашевич.

"Опережая европейских "грандов", в приграничных государствах-членах Европейского союза прямо требуют смены руководства в Минске, опекают координаторов протестов и провокаторов насилия, помогают собирать деньги для участников забастовок в надежде подорвать экономическую стабильность Республики. Словом, не гнушаются любых методов, лишь бы усугубить конфронтацию внутри страны и воспрепятствовать урегулированию", - подчеркнул он.

Постпред считает, что давление на Минск о посредничестве в диалоге с оппозицией наталкивает на аналогии с соглашением в 2014 году на Украине.

Возможные санкции ЕС

Санкционный список по Белоруссии будет готов в ближайшие дни, в него войдут высокопоставленные официальные лица, заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Этот список должен включать лиц высокого политического уровня", - сказал Боррель.



Он добавил, что "этот список будет подготовлен специальной группой в Совете ЕС в течение ближайших дней и утвержден как можно скорее".

Стабилизация ситуации

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" в стране заканчивается, пришло время заняться вопросами экономического характера.

Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Оршу (Витебская область), где посетил предприятие по производству сыров ООО "Савушкин-Орша". Президент, в частности, прокомментировал ситуацию с продолжающимися акциями протеста в стране.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко выступает во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019

Он также отметил, что между государственными и частными предприятиями в Белоруссии не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому сейчас будет уделяться пристальное внимание, заверил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.