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За паленые сигареты взятка 100 тыс. рублей полицейскому обернулась полумиллионным штрафом

11:39 29.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Новосибирской области замдиректора ООО «Арома» предложил за мзду вернуть изъятую в магазине безакцизную табачную продукцию. Полицейский отказался. Суд наказал за коррупцию бизнесменов.

За паленые сигареты взятка 100 тыс. рублей полицейскому обернулась полумиллионным штрафом
Приговор суда вступил в законную силу

По постановлению прокуратуры фирма оштрафована на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили в пятницу в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в 2018 году замдиректор общества с ограниченной ответственностью «Арома», действуя в интересах юридического лица, передал сотруднику полиции взятку в размере 100 тыс. рублей за совершение незаконных действий – возврат изъятой в магазине безакцизной табачной продукции и сокрытие совершенного обществом административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (оборот табачных изделий без маркировки).

Вступившим в законную силу приговором Новосибирского районного суда Новосибирской области заместитель директора ООО «Арома» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В отношении юридического лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Судья признал ООО «Арома» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

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