Скончался водитель Toyota Caldina при обгоне в ДТП с грузовым Volvo в Новосибирской области

39-летний водитель «Тойоты» выехал на встречку на 373-м км автодороги К-17р в Карасукском районе. Маневр стал для него смертельным.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

В Карасукском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

29 августа в 07.35 в Карасукском районе на 373-м км автодороги К-17р водитель 1981 г.р., следовавший на автомобиле Toyota Caldina со стороны Карасука в направлении п. Краснозёрское, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся навстречу.

В результате ДТП 39-летний водитель «Тойоты» скончался на месте аварии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.