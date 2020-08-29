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Чипировал свиней Илон Маск. Дотянутся ли его руки до человека?

12:05 29.08.2020 Фото: twitter.com
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По словам создателей, устройство поможет избавиться от расстройств памяти, слуха, зрения и даже депрессии. Клинические испытания чипа начнутся в ближайшее время.

Чипировал свиней Илон Маск. Дотянутся ли его руки до человека?
Компания Илона Маска успешно протестировала чип на мозге свиньи

Американский бизнесмен и исследователь Илон Маск сообщил об успешной имплантации в мозг двух свиней беспроводного чипа основанной им компании Neuralink.

— За последний год мы серьезно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип размером меньше, чем монета. Его можно полностью скрыть при имплантации, — рассказал Маск на пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире компании.

Он добавил, что чип полностью сливается с костью черепа и невидим извне. Устройство способно работать весь день без подзарядки.

Как отмечают в компании, чип поможет избавиться от расстройств памяти и слуха, зрения и даже депрессии, а также помочь людям с проблемами в области головного мозга и травмами позвоночника.

Ученые продемонстрировали безопасность разработки, для чего извлекли имплант из мозга одной из свиней, не повредив его. Вторая особь ходит с ним уже несколько месяцев без каких-либо отторжений инородного предмета. Также исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, доказав возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.

Клинические испытания чипа начнутся в ближайшее время.

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