Как определить, будут ли партия иди депутат отстаивать права избирателей?

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Алексей:

-Здравствуйте, друзья! На носу важный для каждого из нас политический процесс - выборы в Законодательное собрание Новосибирской области. Недавно узнал один легкий способ, как определить будет ли партия или конкретный депутат отстаивать наши права и работать на нас - избирателей. Если в процессе предвыборной гонки мы видим, что наши столбы, подъезды, стены, заборы обклеены агитационным материалом, то за такую партию или депутата голосовать НЕ нужно, т.к. наплевав на нас до избрания, они будут плевать и дальше. Ну и надеюсь, если этот легкий принцип будет у нас работать, то в будущем наши стены и заборы будут чище.