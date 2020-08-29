29.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Заступился за спасших жизнь Навальному омских врачей доктор Рошаль

14:08 29.08.2020 Фото: Википедии
0

Ранее в российском МИД заявили, что Москва считает глубоко оскорбительными обвинения на Западе в адрес омских врачей в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным.

Заступился за спасших жизнь Навальному омских врачей доктор Рошаль
Леонид Рошаль вступился за российских медиков, спасших жизнь Навальному

Российские медики, лечившие блогера Алексея Навального, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва считает глубоко оскорбительными обвинения на Западе в адрес омских врачей в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным. Омские медики в свою очередь в открытом письме заявили, что 44 часа боролись за жизнь Навального.

Рошаль отметил, что несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировалось, врачей все равно резко критикуют.

"Медики страны сработали оперативно и профессионально - спасли ему жизнь… Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм... Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся", - подчеркнул Рошаль.

Он пожелал Навальному здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить врачей, которые спасли ему жизнь в России.

Рошаль также уточнил, что атропин, которым сейчас медики в Германии лечат Навального, российские врачи вводили ему с первых минут его пребывания в Омской больнице.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.

Версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.

Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все равно Россия виновата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ставка по ипотеке упала до исторического минимума в России
16:03 29-08-2020
Ставка по ипотеке упала до исторического минимума в России
БердскБесплатную экскурсию по заросшему бурьяном Бердскому острогу проведут 29 августа. Но мест уже нет
15:51 29-08-2020
Бесплатную экскурсию по заросшему бурьяном Бердскому острогу проведут 29 августа. Но мест уже нет
Ковид растет 3 дня: 4941 заразившегося за сутки на 29 августа выявили в России. Всего 985 346 случаев
15:50 29-08-2020
Ковид растет 3 дня: 4941 заразившегося за сутки на 29 августа выявили в России. Всего 985 346 случаев
БердскВ кружевном мини-платье и жемчужных серьгах Мария вышла замуж за Николая Бандюкова в рубашке с бутоньеркой спустя семь лет после знакомства в Бердске
15:50 29-08-2020
В кружевном мини-платье и жемчужных серьгах Мария вышла замуж за Николая Бандюкова в рубашке с бутоньеркой спустя семь лет после знакомства в Бердске
Какой будет осень и когда ее ждать в 2020 году,
15:48 29-08-2020
Какой будет осень и когда ее ждать в 2020 году,
БердскКогда выплатят 5000 рублей на детей от 3 до 7 лет в сентябре 2020
15:42 29-08-2020
Когда выплатят 5000 рублей на детей от 3 до 7 лет в сентябре 2020
Путин рассказал об учителях в масках и очном обучении с 1 сентября 2020
15:39 29-08-2020
Путин рассказал об учителях в масках и очном обучении с 1 сентября 2020
Подробности: Погиб пассажир врезавшегося в 5-этажку авто. Оно впечатал в дом вторую машину
15:25 29-08-2020
Подробности: Погиб пассажир врезавшегося в 5-этажку авто. Оно впечатал в дом вторую машину
БердскС какого дня в сентябре 2020 платят путинские деньги на детей от 0 до 3 лет, сообщил Минтруд
15:17 29-08-2020
С какого дня в сентябре 2020 платят путинские деньги на детей от 0 до 3 лет, сообщил Минтруд
Молитва беременных на благополучные роды. Запиши себе
15:11 29-08-2020
Молитва беременных на благополучные роды. Запиши себе