Заступился за спасших жизнь Навальному омских врачей доктор Рошаль

Ранее в российском МИД заявили, что Москва считает глубоко оскорбительными обвинения на Западе в адрес омских врачей в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным.

Леонид Рошаль вступился за российских медиков, спасших жизнь Навальному

Российские медики, лечившие блогера Алексея Навального, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва считает глубоко оскорбительными обвинения на Западе в адрес омских врачей в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным. Омские медики в свою очередь в открытом письме заявили, что 44 часа боролись за жизнь Навального.

Рошаль отметил, что несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировалось, врачей все равно резко критикуют.

"Медики страны сработали оперативно и профессионально - спасли ему жизнь… Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм... Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся", - подчеркнул Рошаль.

Он пожелал Навальному здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить врачей, которые спасли ему жизнь в России.

Рошаль также уточнил, что атропин, которым сейчас медики в Германии лечат Навального, российские врачи вводили ему с первых минут его пребывания в Омской больнице.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.

Версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.

Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".