Кто подходит самому мудрому и непредсказуемому знаку Зодиака, а кто категорически нет

Далеко не все могут найти с ними общий язык, а уж завязать прочные любовные отношения так и того меньше.

Тем не менее с Водолеями любовь зачастую живет дольше. Возможно все дело в их неиссякаемом оптимизме и позитиве

Люди, рожденные под знаком Водолея, отличаются неординарным мышлением и взглядами на жизнь. Далеко не все могут найти с ними общий язык, а уж завязать прочные любовные отношения так и того меньше. Тем не менее с Водолеями любовь зачастую живет дольше. Возможно все дело в их неиссякаемом оптимизме и позитиве.

Астрологи определили, с какими знаками Водолеи могут создать прочный союз, а каких людей им следует обходить стороной, поскольку из этих отношений ничего не получится.

Какие знаки зодиака совместимы с Водолеями

Овен

Овен с Водолеем считается одной из самых сильных и долговременных пар. Эти люди идеально подходят друг к другу, они как будто дополняют сами себя. Овны всегда готовы принять позицию Водолея. Они могут помочь ему настроиться на оптимистичную волну. Водолеи благотворно влияют на самодисциплину Овнов. Они делают овнов более собранными и внимательными. Брак этих людей будет крепким и долговечным.

Весы

Водолеи могут создать гармоничный и крепкий союз с Весами. Последние, спокойно реагируют на критику и ревность Водолеев. С Весами всегда можно поболтать или заняться любимым делом. Водолеи чувствуют себя рядом с ними легко и комфортно. Зачастую в таком союзе лидерскую позицию занимает Водолей, но иногда и Весам удается встать у руля.

Стрелец

Отлично подходят друг другу Стрельцы и Водолеи. Люди этих знаков словно находятся на одной волне. Они дополняют сильные стороны друг друга и вместе борются с неприятностями. И Стрелец и Водолей, являются борцами за справедливость и честность. Они ненавидят в отношениях никакие законы и правила. Для них важно просто жить вместе и наслаждаться каждым приятным моментом.

Какие знаки зодиака совершенно не подходят Водолеям

Телец

Очень сложно создать союз Водолеям с Тельцами. Во-первых, потому что оба эти знака очень ревнивы, им достаточно одной маленькой искры, чтобы разжегся скандал, и отношения рухнули. Во-вторых, Водолеи свободолюбивые личности, которые не терпят, чтобы ими командовали. А Тельцы как раз обожают управлять другими людьми и подчинять их себе. Поэтому, такой паре не суждено долго прожить вместе.

Дева

Отношения Водолея и Девы могут напоминать настоящий кошмар. Водолеи простые и добродушные, они любят жить на широкую ногу, не заботясь о том, что их ждет в будущем. Девы же, дотошные и прагматичные. Они желают чтобы во всем был порядок, а еще они считают каждую копейку, что может стать большой проблемой в отношениях.

Скорпион

Скорпионы, как и Тельцы, во всем стараются контролировать Водолеев. Они постоянно надоедают им своими допросами и ревностью. Ведь, для Скорпиона его партнер сродни собственности, они не желает его ни с кем делить. Свободолюбивым Водолеям такая позиция не по душе. Им жизненно необходимое общение с другими людьми, а потому им легче сбежать от Скорпиона и жить в одиночестве.

Источник: http://rsute.ru/