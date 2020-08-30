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Похвастался размером своей пенсии телеведущий Дмитрий Дибров

13:31 30.08.2020 Фото: Скриншот с видео НТВ
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Он добавил, что считает справедливым размер пособия. "Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже", сообщил ведущий программы "Кто хочет стать миллионером".

Похвастался размером своей пенсии телеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ размер своей пенсии.

По словам Диброва, он получает 33 тысячи рублей. "Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже", - отметил телеведущий.

Он добавил, что считает справедливым размер пособия.

Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?", также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.

В последние годы Дибров вел программу "Временно доступен" на телеканале ТВЦ, а также программу "Секретная папка" на телеканале "Звезда". В 2013 году он стал лауреатом премии "Светский журналист года" в номинации "За вклад в профессию".

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