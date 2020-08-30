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Трамп отругал громко помощника за пропущенный звонок Путина

13:44 30.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол", - вспоминает британский чиновник.

Трамп отругал громко помощника за пропущенный звонок Путина
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом, как передает Newsweek, рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьера Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти.

По его словам, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на Флинна.

"Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол", - вспоминает Тимоти.

По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что он обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

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