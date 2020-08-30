Три продлевающих жизнь средства назвал доктор Мясников: попадание на 100%

Лучше ходите в магазин часто и покупайте понемногу, настаивает врач. Это сэкономит и деньги, и время, и здоровье.

Доктор Мясников назвал средство № 1, продлевающее жизнь

Врач Александр Мясников рассказал, какими способами человек может продлить себе жизнь, не используя дорогостоящие процедуры и медпрепараты. В эфире телеканала "Россия 1" Мясников поставил физические нагрузки на первое место в списке того, что продлевает жизнь человеку.

"В списке "физические нагрузки, диета, медицина, лекарства", только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте – ограничение калорий и т. д. Но физические нагрузки – это № 1", – утверждает он.

В первую очередь Мясников призвал отказаться от лифта и использовать лестницу как бесплатный тренажер. Он считает, что покупка тренажера-степпера – это лишняя трата денег. "Зачем вам это? У вас есть лестница. Вы живете на 22-м этаже? Ну хорошо – поднимитесь пешком на пятый и уже оттуда вызовите лифт. Не получается дойти до пятого? Дойдите до четвертого или хотя бы до второго", – советует он и шутит:

"На второй этаж можно и с ножом в спине доползти!"

Ходить должны все – и молодые, и пожилые. С годами без нагрузки мышцы "проваливаются", и сейчас этим страдают даже 20-летние. Причина – в малоподвижном образе жизни. И если нет времени или средств на походы в тренажерный зал, ищите "бесплатные тренажеры" там, где только можно. "Ходите, ходите и ходите!" – напутствовал Мясников.

Он вспомнил своего учителя и друга семьи, врача-кардиолога академика Нурмухамеда Мухарлямова, который, видя молодого Мясникова, ожидающего лифт, всегда говорил: "Саша, ну когда ты начнешь ходить? Когда ты поймешь?" Сам академик даже в 60 лет ходил на 10 этаж пешком. "Нурмухамед Мухамедович, я наконец-то понял, и я хожу", – признался Мясников.

Для повышения физических нагрузок врач посоветовал отказаться от привычки закупать продукты на неделю вперед.

Во-первых, выход из дома в магазин – это тоже движение, и чем чаще вы будете спускаться за покупками, тем лучше. Он привел в пример француженок, которые каждый день покупают небольшими порциями то, что необходимо именно сейчас: небольшой кусок мяса, немного овощей, свежий горячий хлеб в пекарне.

Во-вторых, в отличие от еженедельной закупки "припасов" ежедневный поход в магазин не нагружает позвоночник, когда приходится нести несколько тяжелых пакетов. А если все же купили много, то учитесь распределять тяжести: носите рюкзак или разделите покупки на два одинаковых по весу пакета. Если нужно остановиться и передохнуть, то сгибайте не поясницу, а колени, чтобы поставить тяжести на землю.

А лучше ходите в магазин часто и покупайте понемногу, настаивает доктор. Это сэкономит и деньги, и время, и здоровье. А также позволит соблюсти еще одно правило, продлевающее жизнь – дефицит калорий. При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся.

Третья истина, продлевающая жизнь, – отказ от транспорта. По возможности откажитесь и от личного автомобиля, реже используйте такси и общественный транспорт. Ситуация с пробками в больших городах такая, что пешком порой быстрее. Поездка на одно и то же расстояние по центру Москвы может обойтись в 30 минут, а пешком его можно преодолеть всего за 10.

Если отказаться от транспорта нет возможности, то не доезжайте до нужного пункта пару остановок и сотен метров и пройдите их пешком.

"Двигайтесь, находите физические нагрузки в повседневной жизни!" – еще раз призвал Мясников. И вспомнил опыт своей мамы, которая многие повседневные дела, даже уборку дома, мытье полов и стирку старалась воспринимать как гимнастику.

Врач считает, что популярные сейчас шагомеры хорошо дисциплинируют, но призвал "не привязываться к нему". Многие, достигнув ежедневного максимума, успокаиваются и остаток дня лежат на диване. Нужно ходить как можно больше, даже телевизор можно смотреть, ходя по комнате.

"Хотите быть здоровым и долго жить? Вы должны двигаться! Причем в любых формах. Двигаться ежедневно, ежечасно, постоянно!" – настаивает врач.