Халява кончилась: Какие выплаты отменят после 1 сентября 2020? Ликвидируют "коронавирусные" доплаты

В общем, после 1 октября от всех коронавирусных поблажек останется только максимальный размер пособия, равный МРОТ. Хотя ситуация с безработицей и доходами остается крайне сложной.

"Коронавирусные" доплаты с начала осени ликвидируются

С 1 сентября дети начнут учиться в школах, а их потерявшим работу родителям перестанут доплачивать по 3 тысячи «коронавирусных» рублей ежемесячно к пособию по безработице. Минимальный размер самого пособия вновь составит 1500 рублей в месяц - из-за пандемии его повышали до 4500 рублей. 1 октября прикажут долго жить и другие временные изменения. О продлении срока их действия правительство пока молчит.

После начала режима самоизоляции в порядок расчета пособий по безработице для отдельных категорий граждан внесли изменения. В частности, в апреле максимальный размер пособия до конца 2020 года подняли с 8 тысяч рублей до 12130 рублей в месяц. Но в конце августа региональные службы занятости стали предупреждать зарегистрированных в качестве безработных россиян о том, что осенью для них начнется новая жизнь (вернее, старая): почти все меры поддержки потерявших работу отменяются. И опять вернутся общие правила, прописанные в законе «О занятости населения»: пособие выплачивается не дольше 6 месяцев, зависит от стажа и заработка, но не может превышать установленный постановлением правительства максимальный его размер, а чтобы получать пособие, нельзя иметь никаких дополнительных заработков и доходов.

Итак, с 1 сентября прекращает свое действие введенная на июнь-август доплата в размере 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка к пособию одного из безработных родителей или опекунов. Это во-первых.

Во-вторых, с 1 же сентября минимальный размер пособия по безработице, который с мая по август был повышен с 1500 рублей до 4500 рублей в месяц, вновь возвращается на прежний позорный уровень. Даже 4500 рублей в месяц, напомним - это в два с лишним раза меньше МРОТ, который у нас равен прожиточному минимуму. Причем именно такого размера пособие полагается никогда ранее не работавшим выпускникам школ и вузов, тем, кто по разным причинам не работал дольше года, и индивидуальным предпринимателям (ИП), ликвидировавшим свой бизнес. Кстати, именно в минимальном размере, по данным Минтруда, пособие получают до 40% зарегистрированных на бирже.

Но есть и такие временные меры поддержки населения, потерявшего работу, которые будут действовать до октября. Только до 1 октября ИП, закрывшиеся после 1 марта 2020 года, могут в течение трех месяцев получать пособие в размере 12130 рублей.

Только до 1 октября уволенным после 1 марта 2020 года ранее работавшим гражданам пособие будет при любом стаже и зарплате выплачиваться в максимальном размере, то есть по 12 130 рублей.

Тем россиянам, кто встал на биржу до 1 марта, и чьи положенные по закону шесть месяцев истекли после этого срока, с 13 июня срок выплаты автоматически продлевали еще на три месяца, но тоже только до 1 октября. Значит, если продление состоялось 13 июня, скажем, то пособие перестанут выплачивать с 12 сентября. Причем если до продления им выплачивались пособия, начисленные по общим, докороноавирусным правилам (максимум 8 тысяч рублей в месяц и минимум 1500 рублей в месяц), то после продления размер пособия исчислялся уже исходя из новых максимума (12130 рублей) и временного минимума (4500 рублей).

В общем, после 1 октября от всех коронавирусных поблажек останется только максимальный размер пособия, равный МРОТ. Все остальные, как карета Золушки, превратятся в тыкву. Всё вернется на круги своя. И пособия будут платить в процентном отношении к среднему заработку за три месяца на последнем месте работы, и только в том случае, если до увольнения гражданин за год проработал не менее 26 недель, то есть больше полугода. Причем первые три месяца будут платить по 75% от среднемесячного заработка, а в следующие три - 60% от последнего заработка, но не больше максимума и не меньше минимума…

Между тем ситуация на рынке труда не улучшается. Только официально зарегистрированных службой занятости (их всегда меньше, чем фактически безработных) в начале июня было 2,1 млн.человек, а в июле, по данным Росстата - 3,31 млн.человек, что в 4,6 раза больше, чем годом раньше. За август официальных данных ещё нет. Кстати, на начало 2020 года на бирже стояло всего 700 тысяч человек.

Резкий рост числа зарегистрированных безработных в Минэкономразвития связывали «в первую очередь» не с кризисом и массовыми увольнениями, а с мерами по поддержке оставшихся без работы, то есть с упомянутыми выше льготными правилами выплаты пособий и их повышенным супротив обычных размером. Скоро меры прекратят свое действие. И что дальше?

На сайте Минтруда 20 августа 2020 года была размещена информация, видимо, призванная вселить умеренный оптимизм. В августе количество принятых на работу сотрудников превышает количество уволенных на 21% (903 тысячи против 745 тысяч), а месяцем раньше эта разница составляла 10%. Темпы роста безработицы, надо полагать, замедляются. Растет и количество вакансий на портала «Работа в России» (по стране 1 млн.470 тысяч), и это число уже «почти достигло» докризисного уровня.

Но (цитата замминистра труда Елены Мухтияровой), «мы пока наблюдаем рост численности безработных граждан, но он образуется уже не за счет граждан, потерявших работу, а за счет вновь вышедших на рынок специалистов. Число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения».

Не правильнее ли было бы таких условиях продлить действие коронавирусных правил выплаты пособий?

Глава думского Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с «МК» напомнил, что «повышенные пособия были мерами поддержки, связанными с последствиями ограничительных мероприятий в связи с пандемией», а сейчас ситуация «дает надежду на то, что мы из этого состояния выйдем». Кроме того, заметил г-н Нилов, «рост пособий - прямая нагрузка на бюджет», потому что финансирует их именно казна, а сейчас мы видим резкий скачок числа зарегистрировавшихся безработных, что увеличивает расходы.

Это происходит, по его словам, по двум причинам: стало намного легче регистрироваться онлайн, и из-за временного повышения пособий. Периодически возникают предложения сделать выплату пособий по безработице страховым случаем, напоминает г-н Нилов - по аналогии с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, но тогда работодателям придется платить дополнительные взносы в Фонд социального страхования, к чему они вряд ли готовы. «Сейчас специалисту легче работу найти не через службу занятости, а через коммерческие платформы и рекрутинговый агентства по подбору персонала.

До декабря в России действует заработавшая с августа программа, которая позволяет официально безработным, студентам, не прошедшим производственную практику, и тем, кто в недоплачиваемом отпуске, то есть в зоне риска, пройти трехнедельное переобучение по специальностям, которым востребованы в данном регионе. Из федерального бюджета на нее выделено около 3 млрд. рублей. Поэтому я лично думаю, что государство идет путем не выплаты пособий, а борьбы с безработицей, и я с этим согласен», - сказал депутат.

В свою очередь, специалист по рынку труда Александр Сафонов (Финансовый университет при правительстве РФ) считает, что «карантинный размер пособий надо сохранить, несмотря на то, что есть желание их сократить».

«Учитывая тот факт, что продолжается рост безработицы, а уровень падения доходов населения во втором квартале составил 8% и перспектива восстановления экономики сдвигается на начало 2022 года, поддержка потребительского спроса является важнейшим инструментом. Однако сегодня важно проводить более взвешенную политику, и предусматривать выплаты из бюджета в первую очередь нуждающимся. И не только нуждающимся безработным, но и тем, кто получает доходы ниже 2 прожиточных минимумов»,- сказал он «МК».

Аргументы против вроде «если оставить пособия на уровне МРОТ, люди будут вставать на биржу труда, вместо того, чтобы устраиваться на работу» он назвал «глупостью»: по его словам, пособие выплачивается всего 6 месяцев, причем те, кто выходит на рынок труда впервые (студенты, мамы после отпуска по уходу за ребенком, длительно болевшие, не имеющие стажа) получают пособие в минимальном размере, на которое прожить невозможно. «Кто будет увольняться ради временных пособий? Сейчас у нас 3,5 млн. только зарегистрированных безработных, и где гарантия, что они смогут трудоустроиться? Ведь реальных рабочих мест в стране от силы 500-700 тысяч», - обратил внимание экономист.

Будет ли правительство предлагать внести изменения в действующий закон «О занятости в РФ» и свое постановление о размере пособия - пока не известно. Министр труда Антон Котяков в конце июля, правда, сообщил, что в ведомстве обсуждается предложение в 2021 году выплачивать пособие в разном размере «в зависимости от периода нахождения человека в статусе безработного» - чтобы стимулировать к поиску работы.

31 августа на площадке партии «Единая Россия» состоится совещание с участием представителей Минтруда, сообщил «МК» первый зампред фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, «эта тема тоже будет поднята».