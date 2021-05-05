Можно ли работать на огороде на 6 мая на день святого Георгия Победоносца-2021?
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Можно ли работать на огороде на 6 мая на день святого Георгия Победоносца-2021?

6:20:355/5/2021Фото: Википедия
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Сегодня же уделялось особое внимание скотине. Ей скармливались все остатки зимних запасов корма, с завтрашнего дня их выгоняли на пастбища с пастухом.

пашня, поле
Большинство запретов в этот день связаны с землей и животными

Святого Георгия Победоносца чествуют четыре раза в году и самый первый раз - 6 мая. Этот святой является покровителем всех воинов, домашнего скота, урожая и полей.

В народе день зовется Егорьев или Юрьев день. Юрий и Егор считаются производными одного имени - Георгий. В народе редко давали имя Георгий, чаще мальчиков звали Юриями или Егорами.

Этот праздник был очень важен для всех тех, кто был занят сельским хозяйством и имел свое подворье. В этот день обязательно звали батюшку из местной церкви. чтобы он на полях прочел молитвы об урожае, после чего он останавливался у каждого дома и на каждом огороде повторял эту молитву. В этот день ограничивались только этим заданием по земле - работать в огородах и полях в этот день было нельзя. Все работы начинались завтра. Ни сеяли, ни пололи, ни пахали в этот день.

Сегодня же уделялось особое внимание скотине. Ей скармливались все остатки зимних запасов корма, с завтрашнего дня их выгоняли на пастбища с пастухом - считалось, что травы им уже достаточно. чтобы зимний корм более не хранить. Животных сегодня защищали особой молитвой и женщинам строго запрещалось сегодня работать с шерстью. Иначе был риск накликать на стадо беду - волки могли перерезать все стадо. Было запрещено в этот день резать кур и забивать животных, поэтому предпочитали даже мясо в этот день не есть, чтобы не прогневать святого покровителя.

Ради животных сегодня задабривали и пастухов. Им оказывались всяческие почести, несли подарки и готовили вкусные кушанья из яиц.

По росе в этот день было принято кататься, умываться ею на восходе солнца, при этом топтать ее нельзя было ногами. Умывание росой исцеляло от  болезней и дарило удачу на весь год.

Женщинам не разрешалось делать на голове прически и вообще браться за гребень, чтобы расчесать волосы. Иначе волосы станут больными и вскоре все выпадут.

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