Вблизи Евпатории очевидцы заметили торнадо, пишет Вести 24. Видно, как смерч закручивается от земли и буквально вспахивает ее, а затем уходит вверх. Такое природное явление часто фиксируется на полуострове. Обычно торнадо возникают в приморских районах. Время жизни такого смерча – от 15 до 30 минут. А диаметр смерча варьируется от пяти до 200 метров.
Торнадо буквально вспахал землю около Евпатории и попал на видео
20:41 30.08.2020
Видно, как смерч закручивается от земли и буквально вспахивает ее, а затем уходит вверх.
Вблизи Евпатории очевидцы заметили торнадо, пишет Вести 24. Видно, как смерч закручивается от земли и буквально вспахивает ее, а затем уходит вверх. Такое природное явление часто фиксируется на полуострове. Обычно торнадо возникают в приморских районах. Время жизни такого смерча – от 15 до 30 минут. А диаметр смерча варьируется от пяти до 200 метров.
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