Торнадо буквально вспахал землю около Евпатории и попал на видео

Видно, как смерч закручивается от земли и буквально вспахивает ее, а затем уходит вверх.

Торнадо пронесся над Крымом

Вблизи Евпатории очевидцы заметили торнадо, пишет Вести 24. Видно, как смерч закручивается от земли и буквально вспахивает ее, а затем уходит вверх. Такое природное явление часто фиксируется на полуострове. Обычно торнадо возникают в приморских районах. Время жизни такого смерча – от 15 до 30 минут. А диаметр смерча варьируется от пяти до 200 метров.

