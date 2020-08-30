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Торнадо буквально вспахал землю около Евпатории и попал на видео

20:41 30.08.2020 Фото: Скрин
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Видно, как смерч закручивается от земли и буквально вспахивает ее, а затем уходит вверх.

Торнадо буквально вспахал землю около Евпатории и попал на видео
Торнадо пронесся над Крымом

Вблизи Евпатории очевидцы заметили торнадо, пишет Вести 24. Видно, как смерч закручивается от земли и буквально вспахивает ее, а затем уходит вверх. Такое природное явление часто фиксируется на полуострове. Обычно торнадо возникают в приморских районах. Время жизни такого смерча – от 15 до 30 минут. А диаметр смерча варьируется от пяти до 200 метров.

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