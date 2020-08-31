Обезьяна укусила женщину на турбазе в Чемальском районе

Роспотребнадзор сообщает, что за неделю были укусы собак, обезьяны и клещей.

На одной из туристических баз в Чемальском районе туристку укусила обезьяна

От нападений и укусов животных за неделю пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. 3 взрослых из Майминского и Чемальского районов пострадали от нападения неизвестных собак, на одной из туристических баз в Чемальском районе туристку укусила обезьяна. 2 ребенка из Горно-Алтайска и 2 взрослых в Горно-Алтайске и в Майминском районе пострадали от укусов собак, имеющих хозяев по причине нарушений условий содержания.

За неделю зарегистрировано 17 обращений граждан в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. Всего за сезон зафиксировано 3792 случаев обращений граждан по поводу присасывания клещей. За неделю у 6 человек диагностирован сибирский клещевой сыпной тиф, в том числе у 3 детей.

Источник: 04.rospotrebnadzor.ru