Twitter, Google и Facebook снова оштрафуют за запрещенную информацию

20-миллионными штрафами могут быть наказаны Google и Facebook. К Twitter предъявлен иск на 24 млн рублей.
Об этом стало известно 5 мая, после того, как информацию получили из 422-го мирового судебного участка Москвы. К первым двум компаниям предъявлено в общей сложности 5 исков о неудалении запрещенной законодательством РФ информации. В отношении Twitter имеют место шесть протоколов с аналогичными претензиями.
Последнюю компанию в апреле 2021 года уже приговаривали к выплате 8,9 млн рублей штрафа по трем протоколам. Также и TikTok заплатил 2,6 млн рублей за аналогичные правонарушения.
Роскомнадзор передал данные по которым в социальных сетях собрано более 2,5 тысяч материалов с призывами к участию в несогласованных акциях, прошедших в январе и феврале. За такие правонарушения предусмотрены штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей, пишет ТАСС.