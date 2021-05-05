Twitter, Google и Facebook снова оштрафуют за запрещенную информацию
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05.05
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Twitter, Google и Facebook снова оштрафуют за запрещенную информацию

5:36:345/5/2021Фото: Pixabay
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Суммы возможных штрафов могут составить от 20 млн до 24 млн рублей.

До 24 миллионов заплатят компании, не выполняющие требования Роскомнадзора

20-миллионными штрафами могут быть наказаны Google и Facebook. К Twitter предъявлен иск на 24 млн рублей.

Об этом стало известно 5 мая, после того, как информацию получили из 422-го мирового судебного участка Москвы. К первым двум компаниям предъявлено в общей сложности 5 исков о неудалении запрещенной законодательством РФ информации. В отношении Twitter имеют место шесть протоколов с аналогичными претензиями.

Последнюю компанию в апреле 2021 года уже приговаривали к выплате 8,9 млн рублей штрафа по трем протоколам. Также и TikTok заплатил 2,6 млн рублей за аналогичные правонарушения.

Роскомнадзор передал данные по которым в социальных сетях собрано более 2,5 тысяч материалов с призывами к участию в несогласованных акциях, прошедших в январе и феврале. За такие правонарушения предусмотрены штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей, пишет ТАСС.

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