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Пресс-релиз

Вакуумное литье пластмасс из пресс форм

17:12 31.08.2020
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Литье пластмасс представляет собой сложный технологический процесс - литьевое производство, в ходе которого производится изготовление отливок определенной формы, заполняемых расплавленным материалом.

В качестве основного литьевого материала используется пластик АБС.

Лучше всего заказывать пресс-формы в России, а не в Китае. Один из лидеров рынка – фирма МетроПласт Инжинирин, она оказывает полный спектр услуг и даёт гарантию на пресс-формы, которые можно заказать тут https://metroplast.ru/uslugi/izgotovlenie-press-form/.

Поликарбонат, материал, который не знает что такое царапины и сколы, так как обладает высоким уровнем ударопрочности. Превосходные оптические свойства, позволяют активно использовать этот материал при создании оптических приборов. Несмотря на трудности переработки, поликарбонат является наиболее востребованным. Полиамид, материал, обладающий высокими литейными качествами, выраженными в твердости и устойчивости конечного продукта.

Каждый из этих материалов позволяет создать продукцию именно такого качества и свойства, которые необходимы. Однако если бы все производители пластмассовой продукции использовали только натуральный цвет конкретного материала, в мире не было бы такого разнообразия цветных изделий. Для того чтобы конечный продукт (пластмасса) имела определенный цвет в момент литья применяется метод добавления красителя (пигмента). Именно он отвечает за цветовое исполнение получившегося изделия. Разнообразие цветов конечного продукта во многом зависит от оборудования, которое используется в технологическом процессе.

Осуществляя литье пластмассы под давлением, компания «Деталь и оснастка» использует как современные методики, так и современное оборудование, что позволяет создавать конечный продукт не только в конкретном цветовом исполнении, но и с сохранением его экологических свойств. Наша продукция - это совокупность качества и безопасности, прошедшая проверки на всех этапах производства. Выполняя окрашивание корпусных деталей, мы используем поверхностное распыление, которое наносится вручную. Для того чтобы конечный продукт обладал устойчивым покрытием, каждая процедура окрашивания проводится в помещении с минимальным содержанием пыли. Подобные методы производства позволяют нам создавать безопасные пластмассовые детали готовые к использованию в различных сферах промышленности. Ведь процесс литья пластмасс является наиболее эффективным для создания массивных деталей сложных по своей конфигурации.

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