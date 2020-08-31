Необычные объекты на рынке недвижимости Великобритании

Вне зависимости от того, планируете ли вы приобрести жилые или коммерческие площади в Лондоне или других британских городах, вы сможете выбирать из множества вариантов. Они отличаются и по стоимости, и по потенциальной доходности. Наряду с новостройками в активно развивающихся пригородах Лондона, внимание тех, кто планирует инвестиции в зарубежную недвижимость, привлекают примечательные объекты – дома с историей или необычной планировкой. Такие постройки стоят дороже, однако это компенсируется их необычностью, которая делает их выигрышными с точки зрения арендаторов или последующих покупателей. Поэтому вложения в такие объекты весьма перспективны для тех, кто хочет заработать на британской недвижимости. Вот лишь несколько примеров таких объектов.

Один из самых дорогих британских жилых домов

В начале августа на продажу был выставлен второй по стоимости дом во всей Великобритании. Его цена составляет около 185 миллионов фунтов. Это здание, расположенное в районе Регент-Парк в центральной части Лондона. Оно лишь в немногом уступает самой дорогой покупке в истории британского рынка недвижимости: в январе 2020 года китайский бизнесмен Чжан-Сун Цяо приобрел особняк на 45 комнат за 200 миллионов фунтов. Дом в Регент-Парке, о котором идет речь, тоже весьма примечателен.

Он был построен в 1826 году. Если его стиль покажется вам в чем-то знакомым, это не случайно: архитектор, который его проектировал, участвовал также в создании Букингемского дворца и Королевского павильона в Брайтоне. В конце двадцатого века особняк использовался для размещения административных офисов, а потом в нем находилось студенческое общежитие. В 2016 году его приобрела компания, которая занимается управлением недвижимостью.

В общей сложности в здании 45 комнат, и многие из них нуждаются в ремонте, поскольку в них до сих пор сохраняется обстановка студенческого общежития. Пока обсуждаются различные варианты реконструкции. Уже получено разрешение на перепланировку, в ходе которой особняк будет разделен на 26 отдельных квартир. Однако, если найдется подходящий покупатель, он может быть сохранен в качестве цельного здания.

Дом в Регент-Парке имел все шансы превзойти рекордную стоимость, но этого не произошло, так как цены сократились из-за пандемии коронавируса. Агентство недвижимости, которое в настоящее время управляет этим объектом, рассказывает, что в настоящее время уже ведет переговоры с несколькими возможными покупателями.

Остров в Шотландии

Еще одно необычное предложение, появившееся на рынке в начале августа – имение, расположенное на небольшом острове посреди шотландского озера Лох-Ломонд. Участок продается за сумму от 500 000 долларов. Он имеет площадь 103 акра и береговую линию длиной около 4 километров. Предложение может заинтересовать, в первую очередь, тех, кто ищет уединения на природе и предпочитает жизнь вдали от больших городов. Поездка до Лондона по железной дороге займет около семи часов, но это компенсируется прекрасными видами и возможностью наблюдать за дикой природой.

В настоящее время на участке расположено небольшое бунгало, построенное еще в первой половине двадцатого века, однако уже имеется разрешение на его перестройку. В будущем планируется возвести на территории участка комфортный дом, а также пирс для лодочных прогулок. Обустройство планирует дополнительных вложений, однако позволит превратить объект в примечательное место для отдыха.

Викторианский особняк в часе пути от Лондона

Роскошную недвижимость можно найти не только в Лондоне. Одно из самых привлекательных предложений прошлой недели – это дом в Багбруке (Нортгемптоншир), расположенный на берегу канала Гранд-Юнион. Это постройка в викторианском стиле площадью более 300 квадратных метров. Планировка включает в себя просторный двухуровневый зал, отделанную деревом гостиную с камином, кухню со столовой и зимний сад с выходом на просторную террасу. Дом окружен садом, который простирается вплоть до набережной канала, где расположен причал.

В особняке достаточно пространства для большой семьи. Парковка рассчитана на десяток машин, а рядом со зданием имеется пристройка, где можно разместить и лошадей. Добраться до Лондона по железной дороге отсюда можно примерно за час. Продается этот викторианский особняк у канала за сумму от 795 000 фунтов.

Необычные и интересные предложения появляются на британском рынке недвижимости каждую неделю. Среди них есть постройки различных ценовых категорий, от жилья категории «люкс» в центре Лондона или в зеленых пригородах, до типовых квартир в новостройках или на вторичном рынке. Ближайшие месяцы можно назвать удачным моментом для тех, кто планирует инвестиции в недвижимость в 2020 году. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, рынок пережил спад. Однако уже в ближайшее время ожидается восстановление. Поэтому, приняв решение о покупке до конца года, вы сделаете выгодное вложение: в дальнейшем вы приумножите свои средства, сдавая зарубежную недвижимость в аренду или продав ее.

Поиск наиболее удачного варианта требует понимания динамики рынка и представления о том, какие тренды актуальны в настоящий момент. Поэтому, если вы хотите купить недвижимость в Англии, обращайтесь к профессионалам. Мы подберем предложения, которые отвечают вашим финансовым возможностям и помогут вам приобрести надежный источник дополнительного дохода.