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Пьяный подросток убил ударами по голове 11-летнюю девочку и бросил в зарослях

20:25 31.08.2020
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16-летний житель Пермского края сознался в убийстве. Его посадили в СИЗО. Будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

В Пермском крае 16-летнему жителю Чусовского района предъявлено обвинение в убийстве малолетней девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 16-летнему жителю Чусовского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 23 августа 2020 года в вечернее время обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретив ранее знакомую девочку 2009 года рождения возле её дома в посёлке Калино Чуковского района, привёл малолетнюю на окраину улицы к зарослям травы, где нанёс ребёнку несколько ударов руками по голове, от чего девочка скончалась на месте преступления в результате причинённой сочетанной травмы.

В настоящее время сотрудниками СК продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по выяснению обстоятельств совершённого преступления, а также истинных мотивов убийства. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемого под стражу на срок до 30 октября 2020 года включительно. Вину в совершённом преступлении задержанный признал полностью.

По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С учётом характера совершённого преступления и данных о личности задержанного в ходе расследования также будет назначена и проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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