Пятый день запоя на майские праздники 2021: Как выйти из похмелья после длинных каникул, ответил нарколог
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Пятый день запоя на майские праздники 2021: Как выйти из похмелья после длинных каникул, ответил нарколог

5:30:195/5/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Алкоголь является одним из тяжелых наркотиков, стоящим по уровню зависимости на одной планке с героином. Станислав Берлогин опровергнул мнения многих россиян и рассказал о дельных советах, благодаря которым вы встанете твердо на ноги уже к вечеру.

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Сюжет: Алкоголизм
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Чрезмерное употребление спиртных напитков в длинные майские праздники чревато многими негативными последствиями для организма. Так, например, при частом употреблении алкоголя, у человека может повыситься артериальное давление, заболеть печень, а также велика вероятность затяжной депрессии. Так как же побороть себя и отказаться от алкоголя в майские праздники, если застолье одно за другим? На эти вопросы "Курьер. Среда. Бердск" ответил нарколог Станислав Берлогин.

Как заверил доктор Берлогин, запой и похмелье - это разные вещи. Запоем, как говорит врач, называется употребление алкоголя более 2 дней. Для того, чтобы выйти из запоя необходимо обратиться в больницу. К слову, фамилию называть не обязательно.

- В больнице пациенту почистят организм. Бояться не стоит. Это производиться платно и процедура пройдет довольно быстро в течение суток. Если у человека внезапно начнется паника, то экспериментировать выход из запоя самостоятельно не нужно. Доверьтесь врачам,- рассказал доктор Берлогин.

Кроме того, Станислав Игоревич заверил, что можно сделать своими силами, если вы обнаружили у себя похмелье.

- Можно выпить соленый рассол или минеральную воду. Для того, чтобы восстановить баланс минералов нужна соль. Это самое главное. Можно также съесть тарелку солянки. Из медикаментов стоит выпить обезболивающее, противовоспалительное нестероидное средство, которое вас "разморозит". Примите теплую ванну. В этом случае важно не переусердствовать с температурой воды. Жаркую баню не посещайте. Молотый кофе и зеленый чай лучше не пить. Больше подойдет растворимый кофе, который позволит расширить сосуды. Если у вас появились признаки тошноты и рвоты, то примите панкреатин или другие подобные препараты, - заявил нарколог Станислав Берлогин.

Врач отметил, что несмотря на то, что большинство людей сейчас живут в стрессе, пить алкоголь безмерно нельзя. Всегда нужно уметь контролировать себя и быть выше жизненных неприятностей.

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