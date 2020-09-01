01.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Какой округ назван самым конфликтным в России? Проблемы и недовольство регионов

09:00 01.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Авторы составили индекс конфликтности в округах: самый неконфликтный — Южный федеральный округ.

Какой округ назван самым конфликтным в России? Проблемы и недовольство регионов
Назван самый конфликтный федеральный округ России. Ситуация жарче, чем в Хабаровске

Самая конфликтная общественная ситуация в России в Уральском федеральном округе. Об этом говорится в исследовании Института новейших государств и Центра политического анализа «Двадцать лет федеральным округам и институту полномочных представителей президента: прошлое, реалии, перспективы». Авторы составили индекс конфликтности в округах: самый неконфликтный — Южный федеральный округ.

Исследователи дали оценку текущему положению дел в округах, но из описания ситуаций в территориях следует, что учитывались события и весны (митинг против самоизоляции 20 апреля в Северной Осетии), и даже прошлого года (майский спор в Екатеринбурге о месте строительства православного собора). Ситуация в Москве не влияла на оценку Центрального федерального округа, поскольку события в столице носят федеральный, а не региональный характер, сказано в пояснении к исследованию.
Уральский федеральный округ, где полпредом служит Николай Цуканов, признан самым конфликтным (6,4 балла по собственной шкале исследователей) из-за активности бывшего священника Среднеуральского монастыря Сергия, захватившего обитель, действий губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который с момента назначения регулярно находит поводы для публичных разбирательств с предшественниками, бизнесменами и просто региональными политиками, а также экологического активизма в Челябинской области. Совокупность этих факторов привела к тому, что округ опередил даже Дальневосточный (6,1 балла, полпред — Юрий Трутнев), где несколько месяцев подряд проходят уличные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На третьем месте Сибирский федеральный округ (5,8 баллов, полпред — Сергей Меняйло), в котором исследователи заметили обезлюдение Омска и конфликты вокруг платного моста в Новосибирске. Рейтингование округов авторы считают важным, поскольку «работа по профилактике и разрешению конфликтов является ключевой задачей полпредов». Политолог Дмитрий Журавлев указал на трудности для полпредов при работе в нестандартных ситуациях: «Полномочия полпредов растут, а ресурсное обеспечение остается прежним».

Также на спокойствии в округах сказываются экономические решения губернаторов, в частности в рамках мусорной реформы: протесты в Ростовской области (ЮФО), в Московской, Тамбовской и Тверской областях (все три — ЦФО), в Самарской области (ПФО). Увольнение врачей в больнице пермской Нытвы повлияло на ситуацию в Приволжском округе (4,6 балла, полпред — Игорь Комаров).

Источник: ura.news

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда пружину терпения постоянно сжимают, когда-нибудь она распрямляется, верно? И конфликтность здесь не причём. Элементарное выживание. Кто согласен?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Изменились правила охоты. Под запрет попал петельный лов животных
11:15 01-09-2020
Изменились правила охоты. Под запрет попал петельный лов животных
Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске
11:00 01-09-2020
Кадры курящей беременной сильно возмутили пользователей соцсетей в Новосибирске
Как правильно выбрать нательный крестик и освятить его?
10:54 01-09-2020
Как правильно выбрать нательный крестик и освятить его?
БердскВыросло до 444 млн руб. укрепление разрушающихся берегов Обского моря. В проекте за 150 млн Госэкспертиза отказала власти Бердска
10:53 01-09-2020
Выросло до 444 млн руб. укрепление разрушающихся берегов Обского моря. В проекте за 150 млн Госэкспертиза отказала власти Бердска
Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой
10:45 01-09-2020
Учителя получат деньги за классное руководство отдельной строкой
Часы ангела на каждый день сентября 2020 года: Точное время, когда нужно молиться и просить помощи
10:42 01-09-2020
Часы ангела на каждый день сентября 2020 года: Точное время, когда нужно молиться и просить помощи
Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира 1
10:30 01-09-2020
Максим Орешкин допускает, что Россия войдёт в топ-5 самых сильных экономик мира
Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020
10:20 01-09-2020
Даты двух сильных магнитных бурь сентября 2020
Путин снова увеличил зарплаты чиновникам. Прибавку получили главы СК и генпрокурора
10:15 01-09-2020
Путин снова увеличил зарплаты чиновникам. Прибавку получили главы СК и генпрокурора
БердскМертвую 92-летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске
10:11 01-09-2020
Мертвую 92-летнюю старушку обнаружили в квартире спасатели в Бердске