Забыли про кол: Убрать "1" из школьных отметок просят депутаты

В современной системе школьных оценок есть одна, которая не используется, — это единица. Нужна ли она?

В России призывают убрать единицу из школы

В Совфеде высказались за отмену пятибалльной системы оценивания в школе из-за того, что преподаватели перестали ставить ученикам единицу. Заслуженные учителя РФ, преподававшие во времена, когда кол еще использовался, уверены: современные педагоги избегают этой отметки, чтобы не навредить рейтингу и имиджу школы. Тем не менее сами действующие педагоги считают, что к единицам прибегают только те учителя, которые не смогли обучить ребенка.

В современной системе школьных оценок есть одна, которая не используется, — это единица. Нужна ли она? В Совфеде уверены, что нет — об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.

Как пояснил сенатор, сейчас роль самой низкой оценки играет двойка — и учителя, и дети забыли о единице.

«Правильно было бы убрать единицу, оставить четырехбалльную систему, так как двойка — это уже плохо. Единицу действительно в последние годы практически не используют. Когда я учился, преподаватели ставили единицу, когда разозлятся на ученика, когда он мало того, что не знает, так еще и пакостит», — рассказал чиновник.

За что можно получить единицу

Сами педагоги утверждают, что единица не используется ими намеренно. Так, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2013», учитель физкультуры московской школы №1191 Юрий Шендановин считает, что низкие оценки у школьника, в том числе кол, свидетельствуют о некомпетентности преподавателя.

«За всю свою педагогическую деятельность ни разу единицу не использовал в оценке знаний учеников. Считаю, что любая отметка — единичка или двойка — это роспись в том, что педагог не смог научить ребенка. Эти отметки я стараюсь в своей практике не применять. Единица — большое психологическое воздействие на подсознание ребенка. Хуже двойки нет ничего, но единица — крайняя степень возмущения, негодования учителя. Так что не практикую», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Он отметил, что не склонен ставить единицу даже в том случае, если ученикам не удастся подтянуться или отжаться, согласно принятым нормативам. «Нужен индивидуальный подход к ребенку — может быть ученик весом 100 кг и 50 кг в одном классе. Надо подходить индивидуально к каждому ученику — все мы разные, поэтому нормативы далеко позади», — пояснил учитель.

Заслуженный учитель России, член правления Объединения преподавателей истории Тамара Эйдельман призналась «Газете.Ru», что ставит единицы, однако не в электронный дневник, а к себе в тетрадь, чтобы ученики могли исправить оценку, если того захотят.

«Единица ставится за несданную работу, а не за очень плохую. Если мне не сдают вовремя, то я ее ставлю. Некоторое время назад один молодой человек с большим возмущением требовал, чтобы я поставила не единицу, а двойку. Но я в электронный дневник не заношу, только к себе в тетрадочку. Теоретически в электронном дневнике можно исправить отметку, но это не разрешается, его постоянно мониторят», — рассказала педагог.

Почему школы стремятся завышать оценки

По словам заслуженного учителя РФ, сейчас самая низкая отметка не используется из-за необъективности преподавателей — многие из них при оценке знаний руководствуются рейтингом школы, который состоит из успеваемости каждого ученика.

«Появилась тенденция на маскировку проблем. Их выявление отнимает у школы баллы, считается, что это как-то дискредитирует школу, а на самом деле дискредитируют ее фальшивые четверки и пятерки. И потом это вскрывается на ЕГЭ. К сожалению, порой, такие директивы поступают и от администрации: не ставьте или старайтесь не ставить», — рассказал Снегуров.

Александр Снегуров отметил, что в нулевых боролся за полноценное применение пятибалльной системы оценивания, однако убедить педагогов ему не удалось. «Я предлагал вернуть весь спектр оценок еще в 2004 году, когда участвовал в конкурсе «Учитель года». Говорил об этом с руководителем Департамента образования. Я боролся за баллы, за эти оценки. Можно сказать, что они не имеют значение, но тогда не имеет значение многое в образовании. Пока ученики ориентируются на результаты, на баллы, они не должны быть фальшивыми», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Тем не менее одной из причин, почему единица уже не в ходу, считается потеря возможности исправить данную отметку на четверку, о которой говорили преподаватели. «Раньше, когда были бумажные журналы, ее можно было легко исправить на четверку, а двойку не исправишь. Из-за электронного журнала единица, конечно, отомрет», — сказала «Газете.Ru» член правления Объединения преподавателей истории Тамара Эйдельман.

Источник: gazeta.ru