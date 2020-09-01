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Официантка плескалась пивом в отдыхающих и кидалась в них кружками в пляжном кафе Сочи

18:00 01.09.2020 Фото: скриншот видео
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Инцидент произошел на пляже Коралл в Адлерском районе города.

Официантка плескалась пивом в отдыхающих и кидалась в них кружками в пляжном кафе Сочи
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео

В одном из кафе в Сочи произошли массовые разборки между сотрудницей заведения и его клиентами. Случившееся попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На размещенных в сети кадрах запечатлена группа людей — несколько отдыхающих громко ругаются с работницей кафе, после чего она обливает оппонентов пивом, как отмечается за кадром, и бросает в них кружки и другую посуду.

Согласно информации канала, инцидент произошел на пляже Коралл в Адлерском районе города. Предположительно, продавщицу возмутила компания гостей, слушавших музыку на первом этаже заведения — женщина якобы вылила на них со второго этажа ведро воды, попав жидкостью в том числе на грудного ребенка.

«Отец пошел разбираться, все разнес, потом она стала кидать в них все, что попадается под руку. В общем, треш там был», — рассказал один из очевидцев.

25 августа на одном из пляжей Сочи произошла массовая драка отдыхающих с охранниками прибрежной зоны. На размещенной в сети записи было видно, как несколько сотрудников пляжа в белых футболках ругаются на пришедшего с собакой путешественника. Затем один из них внезапно начинает избивать туриста, в то время как его коллега просит убрать камеру.

Источник: lenta.ru

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