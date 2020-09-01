По поддельным документам получила пособие на несуществующего ребёнка жительница Алтайского края

На основании представленных женщиной ложных сведений о рождении второго ребенка и о постоянном проживании в г. Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тыс. рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск по делу

Калининский районный суд установил, что жительница Алтайского края обманным путем получила свидетельство о рождении ребенка, которого она якобы родила, и представила поддельный документ в Управление Пенсионного Фонда РФ в Калининском районе г. Новосибирска с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

На основании представленных женщиной ложных сведений о рождении второго ребенка и о постоянном проживании в г. Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тыс. рублей, которые по ее заявлению перечислены в счет погашения ипотечного займа.

В соответствии с позицией государственного обвинителя по дела суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск по делу и взыскал с осужденной похищенные денежные средства.

Источник: epp.genproc.gov.ru