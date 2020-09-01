01.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

По поддельным документам получила пособие на несуществующего ребёнка жительница Алтайского края

17:45 01.09.2020 Фото: pixabay.com
0

На основании представленных женщиной ложных сведений о рождении второго ребенка и о постоянном проживании в г. Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тыс. рублей.

По поддельным документам получила пособие на несуществующего ребёнка жительница Алтайского края
Суд также удовлетворил гражданский иск по делу

Калининский районный суд установил, что жительница Алтайского края обманным путем получила свидетельство о рождении ребенка, которого она якобы родила, и представила поддельный документ в Управление Пенсионного Фонда РФ в Калининском районе г. Новосибирска с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

На основании представленных женщиной ложных сведений о рождении второго ребенка и о постоянном проживании в г. Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тыс. рублей, которые по ее заявлению перечислены в счет погашения ипотечного займа.

В соответствии с позицией государственного обвинителя по дела суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Суд также удовлетворил гражданский иск по делу и взыскал с осужденной похищенные денежные средства.

Источник: epp.genproc.gov.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Неужели, детей рожают, чтобы получать пособия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сельчане с работой, городские - без: портрет безработного
18:50 01-09-2020
Сельчане с работой, городские - без: портрет безработного
Вымирает Россия? Рекордно сократилось на фоне коронавируса население страны
18:39 01-09-2020
Вымирает Россия? Рекордно сократилось на фоне коронавируса население страны
Эвакуировали школу из-за бомбы в разгар 1 сентября. Рядом нашли подозрительную сумку
18:28 01-09-2020
Эвакуировали школу из-за бомбы в разгар 1 сентября. Рядом нашли подозрительную сумку
Исключат из школы за отказ от школьной формы? И еще 4 самых популярных вопроса о ней
18:24 01-09-2020
Исключат из школы за отказ от школьной формы? И еще 4 самых популярных вопроса о ней
БердскВ школу родителям вход запрещен: Выстроились в очередь 6 первых классов в новой школе в Южном Бердска
18:18 01-09-2020
В школу родителям вход запрещен: Выстроились в очередь 6 первых классов в новой школе в Южном Бердска
Депардье рассказал, как просто общается с Путиным
18:15 01-09-2020
Депардье рассказал, как просто общается с Путиным
Официантка плескалась пивом в отдыхающих и кидалась в них кружками в пляжном кафе Сочи
18:00 01-09-2020
Официантка плескалась пивом в отдыхающих и кидалась в них кружками в пляжном кафе Сочи
По поддельным документам получила пособие на несуществующего ребёнка жительница Алтайского края
17:45 01-09-2020
По поддельным документам получила пособие на несуществующего ребёнка жительница Алтайского края
"Похмелье виновато, а сам не виноват": смешные заявления Ефремова в суде 1
17:30 01-09-2020
Мёртвую белку привязал неизвестный к перилам магазина в Новосибирске 2
17:30 01-09-2020
Мёртвую белку привязал неизвестный к перилам магазина в Новосибирске