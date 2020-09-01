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"Расстрелять": вынес себе приговор в суде Михаил Ефремов

20:06 01.09.2020 Фото: Википедии
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Старший сын погибшего в аварии Виталий Захаров призвал посадить Ефремова на срок не менее восьми лет, он рассчитывает на компенсацию в 7,3 млн рублей.

Расстрелять: вынес себе приговор в суде Михаил Ефремов
Ефремов вынес себе приговор в суде

На заседании суда по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт, сообщила "Комсомольская правда".

"Расстрелять", — сказал он, выслушав требования потерпевшей стороны.

Старший сын погибшего в аварии Виталий Захаров призвал посадить Ефремова на срок не менее восьми лет, он рассчитывает на компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Также Захаров попросил информировать его о перемещениях и освобождении актера из колонии.

Представляющий интересы артиста Эльман Пашаев, отмечается в публикации, набросился на защитника родственников погибшего адвоката Добровинского. По мнению юриста, Добровинский "перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье", а сейчас упрекает его в отсутствии извинений и вовремя оказанной финансовой помощи.

Вечером 8 июня, по версии следствия, Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee устроил ДТП со смертельным исходом. Внедорожник артиста пересек двойную сплошную и влетел в фургон "Лада", в котором сидел курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, позже в его крови обнаружили следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал ролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова их не приняли.

В августе начались слушания по делу, во время которых Ефремов не признал вину в совершении ДТП. Он заявил, что ничего не помнит, поскольку в день аварии был пьян. Его адвокат настаивает, что за рулем внедорожника находился другой человек. На данный момент актер находится под домашним арестом. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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От редакции

Какой приговор вынесет суд?

Аноним, 01 сентября 2020 21:35
7,3.. А с Васи Пупкина сколько бы попросил?. Вины Ефремова нисколько не отрицаю, наказание должно быть.
Аноним, 01 сентября 2020 21:55
Знаю что виноват но очень жалко этого прекрасного человека с его обоятельной улыбкой эх ты миша

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