Шокирующие подробности убийства в детском саду: малышей завели в туалет

С 54-летней воспитательницей расправился муж, который проник в группу через запасной выход. Супруга хотела развестись. Это называют главной причиной трагедии.

Детали убийства в детском саду: малышам закрыли глаза

Предстоящий развод стал причиной кровавой разборки между супругами 31 августа в подмосковном Воскресенске. Мужчина, не желающий расставаться, зарезал жену в детском саду.

Как стало известно «МК», 53-летний Владимир в нетрезвом виде явился в дошкольное учреждение на улице Чапаева около 16.00. Он перелез через забор и воспользовался запасным выходом, где охранник не дежурит (секьюрити контролирует основной вход).

Его супруга, 54-летняя Татьяна, в последние три года работала тут младшим воспитателем, до этого трудилась бухгалтером. В этом году женщина присматривала за четырехлетками.

В группе находились семь детей. Саму расправу, к счастью, они не видели. Как только Владимир достал нож, второй воспитатель завела малышей в туалет. Мужчина нанес несчастной несколько ранений, она упала на ковер...

Охранник вызвал экстренные службы, которые прибыли в детский сад спустя 10 минут. Малышам закрыли глаза и вывели на улицу через запасной выход. Хотя ребятишки не видели всей ужасной сцены, в группе проводились следственные мероприятия с участием психолога.

Со слов знакомых, пара находилась на пороге развода — 7 сентября начинался процесс. Причина в том, Владимир якобы поднимал руку на Татьяну. Хотя соседи в это не верят, характеризуют мужчину как доброго человека, умеренно выпивающего. Он по профессии охранник.

Татьяна и Владимир родом из деревень Воскресенского района, приехали в свое время в крупный районный центр на заработки.

Как такового имущества супруги не нажили. У каждого была своя квартира, а у Владимира еще старая машина и гараж. Из общего — участок в шесть соток, который Владимир намеревался выкупить у жены. Вообще, он очень любил Татьяну и детей (сыну 31 год, а дочке 22). Так, он купил дочери автомобиль «Фольксваген», причем кредит отдавал лично. Кстати, дочь работает в этом же садике, только в другой группе. Она была в тот день на рабочем месте, но предотвратить трагедию не смогла, так как не ожидала подобной агрессии от отца.

До трагедии Владимир жаловался, что семья от него отвернулась, и он остался один.

Предположительно, причина развода — новый ухажер Татьяны, которая была женщиной видной, а также эмоциональной. Знакомые уверяют, что она могла вывести из душевного равновесия любого человека, и вероятно, в роковой день сделала это по телефону. После чего Владимир в стрессе прошагал несколько километров от дома до детского сада, вынашивая идею расправы.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, следователем следственного отдела по городу Воскресенску задержан 53-летний мужчина, подозреваемый в убийстве супруги. В рамках расследования уголовного дела будут оценены меры по обеспечению безопасности на территории дошкольного учреждения, а также действиям (бездействию) отдельных лиц.