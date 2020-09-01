Новые категории граждан попадают под статус "Ветеран труда"

Людям, долгое время работавшим на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях, предлагают присваивать звание «Ветеран труда» даже если у них нет министерских грамот или медалей. Для этого мужчинам надо будет иметь трудовой стаж 35 лет, а женщинам — 30.
Соответствующий законопроект парламентарии планируют рассмотреть в сентябре и, если его примут, новшество может коснуться жителей 23 регионов. В думской фракции ЛДПР предлагают пойти дальше и вносят законопроект, который даёт право получить звание «Ветеран труда» всем гражданам, рабочий стаж которых составляет 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Что уже сейчас положено ветеранам труда и как получить это звание, разбиралась "Парламентская газета".
Какие правила сейчас
Каждый орган исполнительной власти имеет только один знак отличия, который даёт право на присвоение звания «Ветеран труда». Например, Минздрав и Минкультуры выдают врачам и деятелям искусства почётные грамоты, а Минтранс — нагрудный знак «Почётный работник транспорта России». Получить звание, не имея каких-либо наград, могут только те, кто начал работать ещё ребёнком в период Великой Отечественной войны и имеет стаж не меньше 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Кроме этого, в субъектах имеют право выдавать удостоверения ветерана регионального значения, например «Ветеран труда в городе Москве». Но, став региональным ветераном труда, при переезде в другой край или область человек теряет право на льготы, которые имел на своей малой родине.
Северянам — «Ветерана труда» за работу в суровых условиях
В июле депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает особые условия для тех, кто много лет трудился на Севере. Для них это особо актуально — после продолжительной работы в суровых условиях они часто переезжают в более благоприятные по климату субъекты РФ и, соответственно, теряют право пользоваться теми социальными льготами, которые получили с присвоением звания в своём Северном регионе, пояснила соавтор законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.
Поэтому законодатели предложили прописать в законе дополнительное основание для присвоения звания «Ветеран труда» федерального уровня гражданам, которые продолжительно и добросовестно трудились в организациях на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Для этого работникам надо будет иметь только трудовой стаж: для мужчин не меньше 35 лет, а для женщин — не менее 30. Никакие медали и грамоты не понадобятся.
Если закон примут, северяне, которые много лет трудились в суровых условиях, смогут воспользоваться преференциями, даже если решат уехать туда, где потеплее. Районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в России около двух сотен, и они расположены в 23 регионах страны, так что новшество коснётся немалого количества людей.
Изначально инициатива была выдвинута Магаданской областной думой. Областные депутаты предложили предоставить право на получение звания тем, кто проработал на Крайнем Севере и в приравненных к нему областях в течение 45 лет для мужчин и 40 — для женщин, рассказала соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Но сенаторы и депутаты решили уменьшить требования и внесли поправку в Закон «О ветеранах», которая предусматривает наличие стажа для женщин 30 лет, а для мужчин — 35 лет.
Бибикова отметила, что новая норма не касается пенсионного законодательства, и её можно рассматривать как дополнительную льготу к уже существующим для северян.
Авторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, председатель Комитета палаты регионов по социальной политике Инна Святенко, зампред этого комитета Елена Бибикова, зампред Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь и депутат Галина Данчикова. Инициативу планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.
В профильном Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов положительно отнеслись к законопроекту. В июле, когда он был внесён в Госдуму, глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал идею и подчеркнул: «Самое главное, чтобы на региональном уровне ветеранам труда были действительно предоставлены дополнительные меры поддержки. Чтобы это звание было не просто декларацией, а ощутимой поддержкой для тех, кто своим трудом его заработал».
Льготы не должны «сгорать» при переезде
Между тем под занавес летних каникул депутаты от ЛДПР сообщили о внесении собственной инициативы, которой предлагается присваивать звание всем гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин независимо от того, есть ли у них госнаграды и ведомственные знаки отличия. Об этом сообщили в пресс-службе Ярослава Нилова. Авторами законопроекта также стали вице-спикер Думы Игорь Лебедев, председатель Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, первый зампред Комитета по обороне Александр Шерин, депутаты Дмитрий Свищев и Никита Березин.
Разработчики отмечают, что, например, в Курской, Орловской, Кировской и Рязанской областях для получения звания областного уровня при отсутствии госнаград или ведомственных знаков отличия необходим длительный трудовой стаж — 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. «При переезде указанных лиц в другие субъекты Российской Федерации, где установление такого звания не предусмотрено, они лишаются мер социальной поддержки. Данная ситуация вызывает огромное социальное напряжение среди граждан старшего поколения, добросовестно трудившихся более 40 лет», — говорится в пояснительной записке. Поэтому парламентарии предложили устанавливать звание «Ветеран труда» при такой же выслуге лет, как и в регионах, но на федеральном уровне.
Какие выплаты и компенсации положены ветеранам труда
Ветеран труда, получивший удостоверение федерального значения, имеет право на льготы, вид и размер которых устанавливает руководство того региона, где он живет.
По Закону «О ветеранах» на федеральном уровне положено:
пенсионное обеспечение, денежные пособия;
получение ежемесячной денежной выплаты;
предоставление жилых помещений;
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.
Конкретные суммы и варианты предоставления льгот зависят от региона.
В Москве ежемесячная выплата для ветеранов труда, начиная с предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), составляет 1056 рублей. Им положена 50-процентная скидка от стоимости занимаемого жилого помещения, коммунальных услуг и вывоза мусора, компенсация за оплату домашнего телефона. Также они могут бесплатно поставить зубные протезы, получить ортопедическую обувь и другие протезно-ортопедические изделия, ездить на городском общественном транспорте и пригородных электричках.
В Санкт-Петербурге ежемесячная выплата с учётом индексации за 2020 год — 947 рублей. Также предусмотрена оплата половины стоимости жилья и коммунальных услуг, право на приобретение проездного билета на общественный транспорт по льготной цене для пенсионеров, бесплатный проезд на пригородных поездах и скидки на пригородные автобусы.
В Магаданской области за ветеранами труда сохраняется обслуживание в медицинских организациях региона, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию, им компенсируют половину стоимости жилья и коммунальных услуг, выплачивают 682 рубля в месяц с учётом индексации на частичную компенсацию расходов на проезд на пригородных и междугородних автобусах и услуги связи. А ветеранам-инвалидам положена 50-процентная скидка на протезно-ортопедические изделия.
В Белгородской области предоставляют такие меры поддержки, как 50-процентная компенсация платы за содержание и ремонт жилья, коммунальные услуги и пользование (наём) жилого помещения в пределах региональных нормативов, а также скидка 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
В Краснодарском крае ветераны труда могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости коммуналки и оплаты жилого помещения и льготные цены на проездные: на городской автобус — 340 рублей, троллейбус — 430 рублей, трамвай — 430 рублей, на трамвай и троллейбус — 540 рублей, на троллейбус и автобус — 540 рублей, на трамвай и автобус — 540 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 670 рублей. Кроме этого, им ежемесячно выдают шесть талонов для приобретения билетов с 50-процентной скидкой.
Документы, которые понадобятся для оформления
Звание «Ветеран труда» нужно оформлять самостоятельно. Для этого следует обратиться в МФЦ или местный орган соцзащиты. Также можно подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг.
К заявлению нужно приложить:
паспорт;
документы о заслугах (в зависимости от основания):
удостоверение о награждении орденом или медалью;
документ о награждении ведомственным знаком отличия в труде либо почётной грамотой или благодарностью Президента РФ;
документ о присвоении почётного звания СССР или Российской Федерации;
документы о стаже (в зависимости от основания):
трудовую книжку или справку архивной организации — для подтверждения наличия необходимого трудового стажа и начала трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны (учитывается период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года, за исключением периода работы на временно оккупированных территориях СССР);
справку отделения Пенсионного фонда, подтверждающую трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
Ведомственные награды, которые дают право на присвоение звания «Ветеран труда»
Министерство здравоохранения РФ — Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ
Министерство культуры РФ — Почетная грамота Министерства культуры РФ
Министерство образования и науки РФ — Знак отличия Министерства образования РФ (до 21 июля 2017 г.)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ — Почетный знак «За отличие в службе»
Министерство промышленности и торговли РФ — Медаль «Трудовая доблесть»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — Звание «Мастер связи»
Министерство спорта РФ — Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ — Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Министерство транспорта РФ — Нагрудный знак «Почётный работник транспорта России»
Министерство труда и социальной защиты РФ — Почётная грамота Министерства труда и социальной защиты РФ
Министерство финансов РФ — Нагрудный знак «Отличник финансовой работы»
Министерство экономического развития РФ — Почётная грамота Министерства экономического развития РФ
Министерство энергетики РФ — Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса»
Федеральная антимонопольная служба — Медаль «За отличие в службе» II степени
Федеральная служба государственной статистики — Почётное звание «Почётный работник государственной статистики»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Нагрудный знак «Почётный работник Роспотребнадзора»
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору — Медаль им. Якова Брюса
Федеральное агентство по государственным резервам — Почётное звание «Почётный сотрудник системы государственного материального резерва РФ»
Федеральное агентство научных организаций — Знак «За заслуги в развитии науки»
Федеральное агентство по делам национальностей — «За вклад в укрепление российской нации»
Министерство внутренних дел РФ — Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»
Медаль МВД России «За трудовую доблесть»
Медаль МВД России «За безупречную службу в МВД»
Медаль МВД России «За отличие в службе» I и II степени
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Медаль «За безупречную службу»
Медаль «За отличие в военной службе»
I, II степени
Медаль «За отличие в службе»
I, II степени
Нагрудный знак «Почётный сотрудник МЧС России»
Нагрудный знак «Ветеран МЧС России»
(проект приказа МЧС России «О ведомственных знаках отличия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда» и внесении изменения в приказ МЧС России от 06.12.2010 №620
«О ведомственных знаках отличия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»)
Министерство обороны РФ -Медаль «За трудовую доблесть»
Медаль «За отличие в военной службе» I, II степени
Федеральное агентство специального строительства — «Ветеран Спецстроя России»
Министерство юстиции РФ -Медаль «Ветеран Министерства юстиции РФ»
Федеральная служба судебных приставов — Медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приставов»
Федеральная служба безопасности РФ — Почётная грамота ФСБ России
Медаль ФСБ России «За отличие в военной службе» II или I степени
Медаль ФСБ России «За отличие в труде»
Федеральная служба охраны РФ — Нагрудный знак «За честь и достоинство в службе Отечеству»
Нагрудный знак «25 лет безупречной службы»
Медаль «За отличие в военной службе»
II или I степени
Медаль «За отличие в труде»
Федеральное архивное агентство — Нагрудный знак «Почётный архивист»
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ — «Почётный сотрудник Росгвардии»
Медаль «Ветеран службы»
Медаль «За заслуги в труде»
Медаль «За отличие в службе» I степени