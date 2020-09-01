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О грантах бизнесу еще на 1,2 млрд рублей подписал постановление Мишустин

21:19 01.09.2020 Фото: government.ru
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Правительство направит деньги для представителей туристической отрасли. При этом величина гранта ограничена суммой в 3 млн рублей.

О грантах бизнесу еще на 1,2 млрд рублей подписал постановление Мишустин
Михаил Мишустин подписал постановление о грантах 1 сентября

На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма будет дополнительно выделено 1,2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского правительства.

Дополнительное финансирование позволит поддержать 400 общественных и предпринимательских инициатив. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда Правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.

Размер финансовой помощи определяет конкурсная комиссия Ростуризма по заявке претендента. При этом величина гранта ограничена суммой в 3 млн рублей.

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