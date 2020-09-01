01.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выпил бутылку водки перед ДТП, признался в суде Ефремов

21:33 01.09.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
0

Актер добавил, что вначале признал свою вину из-за похмелья. По его мнению видео с места ДТП смонтировано. "Я не виноват в ДТП", заявил Ефремов.

Выпил бутылку водки перед ДТП, признался в суде Ефремов
Михаил Ефремов в день ДТП выпил бутылку водки

Актер Михаил Ефремов впервые с начала процесса дал показания в суде в которых признался, что перед смертельным ДТП выпил бутылку водки. Как передает ТАСС, актер сообщил, что смутно помнит события того вечера.

"Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво", - рассказал Ефремов.

Он также отметил, что не помнит момент столкновения машин и медицинского освидетельствования и в себя пришел только у следователя. Ефремов добавил, что вначале признал свою вину из-за похмелья. "Когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить", - сказал актер. Он также добавил, что в СМИ было показано видео с места ДТП, где он говорит, что был за рулем. "Оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", - сказал Ефремов.

Он отметил, что его вина есть. "Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", - сказал Ефремов. Он также сообщил, что не помнит, откуда у него в организме наркотики. "Может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", - рассказал в суде Ефремов. Он также заявил, что ни актер Иван Стебунов, ни актер Сергей Гармаш в этой истории совершенно ни при чем.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Крепкое здоровье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБез происшествий прошло 1 сентября в школах Бердска. Контролировал сам начальник полиции
21:57 01-09-2020
Без происшествий прошло 1 сентября в школах Бердска. Контролировал сам начальник полиции
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай 98
21:43 01-09-2020
Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
Заблокировать торговые пути на восток закрытием границ хачет Лукашенко
21:43 01-09-2020
Заблокировать торговые пути на восток закрытием границ хачет Лукашенко
БердскКак пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий
21:40 01-09-2020
Как пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3880
21:36 01-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Выпил бутылку водки перед ДТП, признался в суде Ефремов
21:33 01-09-2020
Выпил бутылку водки перед ДТП, признался в суде Ефремов
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
21:30 01-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти 5
21:28 01-09-2020
Школа-2020: На линейки 1 сентября родителей пустят только в масках. Что еще меняется? Прочти
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе 300
21:27 01-09-2020
Выплата 10 000 руб. от Путина в августе 2020: что известно и как будут идти сборы к школе
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца 24
21:26 01-09-2020
NASA: К сентябрю 2020 на Землю упадет гигантский астероид. США готовится к удару уже 4 месяца