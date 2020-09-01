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Путин раздает гранты НКО. Проекты принимают на конкурс с 1 сентября 2020

22:26 01.09.2020 Фото: Nso.ru
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Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Итоги конкурса подведут до 15 января 2021 года.

Путин раздает гранты НКО. Проекты принимают на конкурс с 1 сентября 2020
Илья Чукалин возглавляет Фонд президентских грантов

С 1 сентября 2020 года Фонд президентских грантов принимает заявки на участие в своем очередном, десятом по счету, конкурсе. В рамках него распределяется первая часть средств, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году.

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.

Положение о конкурсе опубликовано в разделе «Конкурсы» на сайте фонда 28 августа 2020 года.

Подать свой проект можно до 23:30 (по московскому времени) 15 октября 2020 года.

В сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут участникам конкурса правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок.

2 сентября в прямом эфире в официальном канале фонда в Инстаграм генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин подробно расскажет о новом конкурсе. 4, 7, 9 и 11 сентября пройдут вебинары по важным аспектам разработки социального проекта. Информация об этих событиях доступна в разделе «Мероприятия» на сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях.

Качественно подготовить заявку поможет и онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта», который размещен на сайте фонда.

Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.

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